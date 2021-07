Steam Deck, ufficiale la Switch di Valve: data, prezzo e specifiche

Valve ha annunciato Steam Deck, la tanto chiacchierata “console” portatile del gigante dei digital delivery.

Si tratta della risposta del mondo PC a Nintendo Switch, con la possibilità di giocare grandi (ed esosi, in termini di risorse) titoli tripla-A in portabilità.

Steam Deck parte da $399 per il modello da 64 GB, seguito da quello da 256GB a 529$ e infine quello da 512GB per 649$.

Le spedizioni prenderanno il via a partire dal mese di dicembre di quest’anno (qui trovate il sito ufficiale).

La descrizione ufficiale dello Steam Deck recita:

Abbiamo formato una partnership con AMD per creare l’APU personalizzata di Steam Deck, ottimizzata per il gaming su dispositivi portatili. Si tratta di un potentissimo processore Zen2 + RDNA2, in grado di fornire potenza in abbondanza per eseguire i giochi AAA più recenti in un unico dispositivo potente ed estremamente efficiente.