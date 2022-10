Micro SD per Steam Deck | Le migliori del 2022

Uno degli aspetti chiave da affrontare nella scelta della propria Steam Deck è il taglio della sua archiviazione interna. Sappiamo che il prezzo di Deck varia sensibilmente da 64 GB (modello base) a 512 GB (modello di punta), ma quanto è definitiva questa scelta?

In realtà non troppo, se siete pronti ad armarvi di una Micro SD: con una scheda di memoria da installare nello slot apposito di Steam Deck, infatti, potete estendere sensibilmente lo spazio di archiviazione del vostro dispositivo da gioco. Significa che anche una Steam Deck da 64 GB può diventare ideale per giocare giochi che hanno un certo peso, come Elden Ring, Horizon: Zero Dawn o Death Stranding.

Ma come orientarsi nella scelta delle migliori Micro SD per la propria Steam Deck? Come ci piace fare, vi viene in soccorso SpazioGames.it.

Migliori Micro SD per Steam Deck

Samsung EVO Select

Ottima per tutte le necessità

Personalmente, ho scelto questa Micro SD Samsung EVO Select da 512 GB per la mia Steam Deck. Si tratta di una scheda di memoria particolarmente spaziosa e affidabile, che ha dimostrato di avere ottime performance anche su videogiochi che non fanno troppi sconti in termini di pesantezza, come Control – soprattutto dopo che potete sfoggiare i poteri distruttivi della protagonista. Affidabile e UHS-I, in modo che non spendiate di più per velocità non raggiungibili da Steam Deck, è un’ottima scelta per il suo rapporto qualità-prezzo, a cui affianca l’affidabilità firmata Samsung.

» Vedi Samsung EVO Select su Amazon

SanDisk Extreme

Affidabilità e performance

SanDisk Extreme è una Micro SD pensata per tutte le evenienze, perché è ideale perfino per i videomaker avventurosi che hanno bisogno di una Micro SD praticamente indistruttibile. Basta questo a rendere l’idea della qualità costruttiva di questi supporti di archiviazione, che sono molto facili da trovare ovunque e hanno anche ottime performance su Steam Deck. Non è la scelta più economica che possiate fare, ma è una Micro SD che non vi darà mai alcuna preoccupazione.

» Vedi SanDisk Extreme su Amazon

Lexar Play

La più economica per avere tanto spazio

Se non avete un budget esagerato ma quello che sognate è avere tantissimo spazio sulla vostra Steam Deck, la scelta ideale potrebbe essere Lexar Play: questa Micro SD, pensata specificamente per i dispositivi da gioco (è ideale anche per Nintendo Switch, infatti), è proposta in tagli molto capienti che però hanno un invidiabile rapporto qualità prezzo. Nel nostro caso abbiamo selezionato quella da addirittura 1 TB (il taglio massimo per Deck), ma alla metà del prezzo – concorrenziale – potete trovarla anche da 512 GB e avere uno spazio di archiviazione davvero invidiabile sulla vostra Deck.

» Vedi Lexar Play su Amazon

SanDisk Extreme Pro

La migliore per chi non bada a spese

Con SanDisk Extreme Pro parliamo della fascia più alta possibile di Micro SD che possiate acquistare sul mercato. Il prezzo è praticamente doppio rispetto alla Lexar Play proposta poco sopra, per il taglio da 1 TB (ma ne trovate anche più piccoli), ma è l’unica Micro SD che va più veloce dell’SSD interno di Steam Deck. Sì, avete letto bene. Ovviamente, questo picco di performance arriva con un prezzo non per tutti, come dicevamo, a cui si unisce la resistenza della linea Extreme che avevamo già messo in evidenza segnalandovi il modello base. Ci sentiamo di raccomandare Extreme Pro, visto il costo, soprattutto ai fanatici delle performance e a chi pensa di usare Deck anche per altri scopi oltre al gioco. Per gli altri, a meno di non avere un budget infinito, è davvero una Micro SD perfino troppo potente, che riduce al minimo i tempi di caricamento nei videogiochi ma che si fa pagare – e piuttosto bene – per questo risultato. Se è quello che cercate, spendete i soldi per comprarla e non ve ne pentirete mai.

» Vedi SanDisk Extreme Pro su Amazon

SanDisk Ultra

Affidabile e per tutte le tasche

Le MicroSD SanDisk Ultra sono probabilmente le più note sul mercato e sono proposte a prezzi accessibili per tutti, pur offrendo l’affidabilità tipica del marchio SanDisk. Il prezzo più basso è dovuto al fatto che parliamo di una scheda U1 (la velocità di scrittura è più bassa delle U3), ma in questo caso non è un problema per i videogiocatori, quanto invece lo è per i video maker: per i videogiochi, ciò che conta è la velocità di lettura, e in questo SanDisk Ultra non si fa mancare niente. Se siete disposti a non avere tempi di caricamento fulminei come sul vostro SSD (si parla di giusto qualche secondo in più, ma niente di proibitivo), con SanDisk Ultra potete portare a casa una Micro SD affidabile e capiente spendendo relativamente poco.

» Vedi SanDisk Ultra su Amazon

Come installare una Micro SD su Steam Deck

L’operazione è in realtà estremamente semplice: quello che dovete fare, una volta scelta la vostra Micro SD, è guardare il lato orizzontale inferiore della vostra Steam Deck. Qui, sulla destra, noterete un piccolo slot, che è in realtà l’alloggiamento per la Micro SD.

Inserite qui la memory card. Steam Deck rileverà che l’avete inserita e comparirà un’icona in alto a destra sul display. Se non compare nessun messaggio in automatico, potete cliccare su questa icona per procedere a formattare la Micro SD. Una volta terminata l’operazione, potrete cominciare a installare giochi o a spostare quelli che avete installato nell’archiviazione interna di Steam Deck.

Di seguito, rispondiamo ad alcune domande frequenti sull’uso di una Micro SD con Steam Deck.

Posso usare la stessa Micro SD per Steam Deck e per Nintendo Switch?

No. Una volta formattata per Steam Deck, la Micro SD è utilizzabile solo su di essa, a meno di non formattarla di nuovo. Inoltre, inserendola in Nintendo Switch, anche questa vi chiederebbe di formattarla prima di procedere con l’utilizzo, cancellando tutti i dati salvati da Deck.

Posso spostare i giochi dall’archiviazione di Steam Deck alla Micro SD senza riscaricarli?

In questo caso, la risposta è sì e la procedura è anche molto semplice:

Premete il pulsante Steam sulla vostra Deck. Scegliete dal menù la voce Impostazioni. Qui, andate alla voce Memoria. Vedrete una schermata suddivisa in due schede: disco interno e scheda Micro SD. Facendo tap su uno dei giochi installati su disco interno, in basso vi verrà indicato che premendo Y potete trasferire il contenuto sulla micro SD.

La procedura funziona anche al contrario: potete andare nella scheda Micro SD e spostare i giochi nell’archiviazione interna di Steam Deck, senza doverli reinstallare.

La finestra che chiede conferma dello spostamento di un gioco

Posso impostare la Micro SD come predefinita su Steam Deck?

Anche in questo caso, la risposta è sì. Impostando la Micro SD come spazio di archiviazione predefinito per salvare i giochi, quando avvierete il download di un nuovo gioco i dati saranno automaticamente salvati nella scheda, e non nell’hard disk/SSD interno della vostra Deck.

In questo caso, la procedura è:

Premete il pulsante Steam sulla vostra Deck. Scegliete dal menù la voce Impostazioni. Qui, andate alla voce Memoria. Vedrete una schermata suddivisa in due schede: disco interno e scheda Micro SD. Uno dei due ha una stellina accanto al nome. Significa che è il dispositivo di archiviazione predefinito. Fate tap su quello che volete che sia il vostro dispositivo predefinito, selezionandolo sul touchscreen, e premete il tasto X per impostarlo come predefinito. Fatto! La stellina ora sarà accanto al dispositivo scelto e i prossimi download andranno direttamente in questa destinazione.

La stellina indica la destinazione predefinita per i download

Le Micro SD da 1 TB sono compatibili con Steam Deck?

Sì. Potete acquistare una Micro SD anche da 1 TB per ampliare lo spazio di archiviazione della vostra Deck. Ricordate, come detto poco fa, che però non è possibile usare la stessa Micro SD anche per altri scopi, nel frattempo, quindi valutate se sfruttereste davvero 1 TB di spazio, prima di procedere con l’acquisto.

Su Steam Deck, i giochi su Micro SD hanno performance peggiori?

In realtà no. Testando i giochi sia dall’archiviazione interna che dallo slot Micro SD, le differenze in termini di tempi di caricamento e di resa sono veramente minime (parliamo di qualche secondo in avvio e caricamento), e siamo riusciti a giocare Horizon: Zero Dawn, Death Stranding e soprattutto Control (noto per non essere proprio leggerissimo da eseguire, fin dai tempi della sua uscita) avviandoli semplicemente dalla nostra scheda Micro SD.

In ogni caso, se magari volete rosicchiare quei secondi in meno di caricamento che potrebbe darvi il vostro SSD, potete sempre spostare sull’archiviazione interna il gioco che state giocando in quel momento, archiviando qualcos’altro nella Micro SD. Sentitevi liberi di sperimentare, ma sappiate che i giochi non vengono penalizzati in modo sensibile (tutt’altro) dall’essere avviati dalla Micro SD.

Come scegliere la migliore Micro SD per Steam Deck

Ricordate che ci sono alcuni parametri di cui tenere conto, nella scelta della migliore Micro SD per le vostre necessità, su Steam Deck. Non basta, infatti, orientarsi semplicemente sulla più costosa, perché magari stareste pagando per delle feature che non verrebbero sfruttate dalla vostra Deck.

Vediamo quindi alcuni aspetti da tenere a mente per scegliere la scheda ideale per memorizzare i vostri videogiochi!

Tipologia di Micro SD

Se non avete mai preso confidenza con il mondo delle Micro SD, probabilmente vedere che ci sono schede identificate da codici diversi potrebbe confondervi. Niente paura! Quelle che dobbiamo cercare per la nostra Steam Deck sono schede di tipo MicroSDXC, ossia quelle con la capacità maggiore.

Per riassumere schematicamente:

Micro SD : funzionano con Deck, ma hanno capacità massima di 2 GB, inutili per i nostri scopi.

: funzionano con Deck, ma hanno capacità massima di 2 GB, inutili per i nostri scopi. Micro SDHC : funzionano con Deck, ma arrivano a massimo 32 GB, non dandoci una grossa mano visti i pesi dei videogiochi.

: funzionano con Deck, ma arrivano a massimo 32 GB, non dandoci una grossa mano visti i pesi dei videogiochi. Micro SDXC: funziona con Deck, vanno da 64 GB a 2 TB. Sono quelle ideali, vista la loro alta capacità.

Interfaccia, velocità, scrittura

Sicuramente, avrete notato che ogni volta che leggete la scheda tecnica di una Micro SD vengono identificate alcune specifiche di difficile decifrazione. La velocità massima di trasferimento è identificata da tre standard:

UHS-I : massimo 104 MB/s;

: massimo 104 MB/s; UHS-II : massimo 213 MBs;

: massimo 213 MBs; USH-III: massimo 624 MB/s.

Nel caso di Steam Deck, la piattaforma adotta lo standard UHS-I. Questo significa che acquistando una scheda UHS-II o USH-III questa funzionerebbe comunque senza alcun problema, ma la sua velocità massima sarebbe limitata allo standard UHS-I. In parole povere, avreste speso più soldi per non averne niente in cambio.

Un altro dato specificato di solite nelle Micro SD è la classe di velocità. In questo caso, parliamo di:

U1 : 10 MB/s;

: 10 MB/s; U3: 30 MB/s.

Questo parametro in realtà non influenza l’andamento dei vostri giochi, ma è consigliabile puntare una scheda U3 se avete intenzione di divertirvi un po’ con la vostra Deck anche in modalità desktop, magari installando alcune applicazioni per sfruttarla come se fosse un vero e proprio computer (cosa che in effetti è).

Sul mercato sono presenti tante opzioni per scegliere una Micro SD ideale per Steam Deck

Altri dati apparentemente indecifrabili di solito indicati nella Micro SD sono la sua velocità sequenziale minima di scrittura, un dato che in realtà è utile più che altro a chi crea dei video e ha bisogno di una Micro SD capace di scrivere rapidamente molti dati. Nel nostro caso, è più importante la velocità di lettura, perché i giochi vengono letti, non scritti in tempo reale mentre giocate. In ogni caso, la velocità di scrittura sequenziale è indicata da un numero crescente (V30, V60, V90).

Ogni Micro SD ha anche una sua classe, ma anche in questo caso è un dato più importante per i video maker che per i videogiocatori. Le schede di Classe 10 sono le migliori, ma il loro prezzo va di conseguenza. Troviamo anche la classe di performance, indicata da A2 o A1. Nel caso di Steam Deck, ugualmente, non c’è tanta differenza: concentratevi soprattutto su una scheda affidabile, spaziosa e con una buona velocità di lettura.

La marca conta?

In un certo senso sì. Vale il discorso che facciamo spesso nelle nostre selezioni di prodotti per videogiocatori: ci sono marchi poco noti che realizzano ottimi prodotti ma, se non avete mai provato prima qualcosa di loro, vale la pena valutare le opinioni di altri giocatori o di recensori, prima di buttarsi.

Di contro, ci sono dei marchi che sono diventati sinonimo di grande affidabilità nel mondo delle Micro SD – pensiamo a SanDisk, ma anche a Samsung proprio per via della durata e delle performance dei loro prodotti. Probabilmente spenderete qualcosa in più per portarli a casa, ma vi fanno dormire sonni tranquilli.