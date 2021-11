Steam Deck è stata rinviata: ecco la nuova data di uscita

La scorsa estate Valve ha annunciato Steam Deck, una nuova console portatile prodotta dal colosso dei digital delivery.

In maniera del tutto simile a Nintendo Switch, la piattaforma darà la possibilità di giocare grandi tripla-A totale in portabilità, come nella migliore delle tradizioni.

Ma non solo: la console avrà accesso a tutti i titoli di Steam, ragion per cui anche le esclusive PlayStation passate e future.

Ora, però, come riportato da VentureBeat Valve ha confermato che Stream Deck è stata rinviata al mese di febbraio 2022.

L’azienda aveva originariamente previsto di lanciare il dispositivo a dicembre, ma a quanto pare gli ostacoli della catena di approvvigionamento hanno bloccato i piani iniziali.

«Ci dispiace, abbiamo fatto del nostro meglio per lavorare intorno ai problemi della catena di approvvigionamento globale, ma a causa di carenze di materiale, i componenti non stanno raggiungendo i nostri impianti di produzione in tempo per noi per rispettare le nostre date di lancio iniziali», si legge nell’annuncio della compagnia.

«Sulla base delle nostre stime di costruzione aggiornate, Steam Deck inizierà la spedizione ai clienti nel febbraio 2022. Questa sarà la nuova data di inizio della coda di prenotazione, che non verrà in alcun modo modificata.»

Steam Deck sarà disponibile da €419 per il modello da 64 GB, seguito da quello da 256GB a €549 e infine quello da 512GB per €679.

Vero anche che la lista dei giochi non compatibili è piuttosto lunga al momento, tanto che include alcuni titoli multiplayer davvero conosciuti.

Anche la concorrente numero 1 di Valve, ossia Epic Games, ha espresso il suo apprezzamento per la console portatile, definendola come una “grande mossa”.

