Steam Deck, le dimensioni: è maneggevole o no?

L’idea di portare sempre con sé il proprio PC gaming è un’idea che da sempre ha affascinato i più grandi fan dei giochi su computer: Steam Deck è nata proprio avendo in mente questo pubblico, realizzando una vera e propria console ibrida.

Non è un caso che fin dal suo annuncio sia stata paragonata a Nintendo Switch, dato che anche la console di Valve offre la possibilità di poter collegare la piattaforma comodamente a un televisore.

Ma è chiaro che il focus principale della piattaforma è sicuramente il gaming in portabilità: in questa guida vi aiuteremo a capire se Steam Deck è maneggevole o se risulterà complicata da impugnare.

Steam Deck è maneggevole?

Per rendere meglio l’idea di quanto possa essere effettivamente maneggevole Steam Deck, abbiamo deciso di fare un confronto con Nintendo Switch, la principale console portatile attualmente disponibile sul mercato.

Il modello standard presenta dimensioni di 102 x 239 x 13,99 mm, mentre per il modello OLED si arriverà a 102 x 242 x 13,9 mm. Il modello Lite è invece il più compatto della categoria, con soli 91,1 x 208 x 13,9 mm.

Steam Deck si dimostra invece una console decisamente più imponente, con le sue dimensioni che sono in grado di raggiungere ben 298 x 117 x 49 mm. La piattaforma di Valve concede infatti molto spazio per i controller, che a differenza della console di casa Nintendo sono integrati e non è possibile separare dalla console.

Non è inoltre da sottovalutare nemmeno il peso della console di casa Valve, che raggiunge circa 669 grammi: anche in questo caso, siamo ben lontani dai circa 320 grammi di Switch OLED e i 297 grammi del modello standard.

In altre parole, significa che Steam Deck sarà in grado di far sentire tutto il proprio peso, permettendo comunque di essere abbastanza maneggevole da poterla impugnare efficacemente in ogni occasione.

I controller sono infatti molto ampi, a differenza dei già citati Joy-Con, e perciò sempre adatti a ogni categoria di giocatore: naturalmente sarà necessario tener conto del fatto che a causa di queste caratteristiche bisognerà assicurarsi di stare sempre comodi per sfruttare al meglio tutto il proprio peso.