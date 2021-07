Steam Deck è compatibile con i giochi gratis di Epic Games Store

Steam Deck, la console portatile di Valve, contrariamente alle comprensibili aspettative iniziali, non ha intenzione di mettere alcuna restrizione su ciò che gli utenti potranno installare sul proprio dispositivo.

Valve ha infatti voluto chiarire che potremo usarlo a tutti gli effetti come fosse un PC: significa dunque che potremo accedere, nel caso lo desiderassimo, anche ai giochi gratis di Epic Games Store o usufruire di Xbox Game Pass Ultimate in portabilità.

L’annuncio della console portatile simile a Nintendo Switch è arrivato nella giornata di ieri, grazie al quale abbiamo già avuto modo di apprendere prezzo, data d’uscita e caratteristiche tecniche.

La rivelazione di Valve significa che non saremo solo in grado di far girare i giochi PS4 in portabilità, ma potenzialmente qualunque titolo disponibile su PC.

Steam Deck sarà in grado di far girare anche i giochi gratis di Epic Games Store

Se possedete dunque videogiochi PC anche su negozi digitali diversi da Steam, come per esempio i giochi gratis messi in regalo ogni settimana da Epic Games Store, sarete ugualmente in grado di utilizzarli sulla console di Valve.

In un’intervista pubblicata da IGN.com (via Kotaku), il designer Greg Coomer ha infatti avuto modo di rispondere proprio ad una specifica domanda su Epic Games Store, che chiedeva se gli utenti sarebbero stati in grado di fare il login al suo interno:

«Potete fare qualunque cosa che vi aspettate che un PC [basato su Linux] sia in grado di fare. Quindi la risposta è sì».

Steam Deck girerà su una nuova versione di SteamOS, che non porrà restrizioni a ciò che gli utenti sceglieranno di installare sulla piattaforma, perfino sullo stesso sistema operativo.

Nelle FAQ ufficiali di Steam Deck si legge infatti che è possibile installare software e sistemi operativi di terze parti: significa che, se gli utenti lo desiderassero, sarà possibile installare Windows per ottenere pienamente la compatibilità a Epic Games Store e Microsoft Store, con il catalogo di Xbox Game Pass a disposizione in modalità portatile.

Valve infatti ci tiene a ribadire che Steam Deck è, nonostante tutto, un vero e proprio PC che gli utenti saranno liberi di personalizzare come meglio credono: un netto contrasto rispetto a quanto adoperato da Switch e PS Vita, che sicuramente farà piacere agli amanti del gaming su PC.

Se siete interessati all’acquisto di questa console, potrebbe essere dunque una buona idea quella di iniziare ad ampliare la collezione di giochi gratis, a partire dai nuovi regali settimanali di Epic Games Store.

Questo significa che Steam Deck sarà compatibile anche con i titoli offerti su GOG: avete ancora poche ore di tempo per riscattare gratuitamente due giochi, in onore del creatore scomparso.

Inoltre, per celebrare l’avvio delle nuove promozioni, potete ancora scaricare gratuitamente un gradevole platform dal gameplay poetico.