Steam Deck presa di mira dai bagarini (e i prezzi sono folli)

Steam Deck, la nuova console portatile di Valve, è stata annunciata solo due giorni fa ma i bagarini sono già entrati in azione per preordinarla e rivenderla a prezzo maggiorato.

Esteticamente simile a Nintendo Switch ma dotata di un hardware più performante e di una configurazione di tasti più “abbondante”, la macchina del gigante del digital delivery arriverà in tre modelli.

Tim Sweeney, fondatore di Epic Games, ha voluto complimentarsi con Valve per questa sua nuova avventura manifestando tutto il suo entusiasmo per la console.

Steam Deck sarà infatti totalmente compatibile con i giochi gratuiti di Epic Games Store, caratteristica che la renderà ancora più appetibile per l’utenza PC.

Per evitare che i bagarini entrassero in azione, Valve aveva inizialmente dato priorità ai preordini degli utenti Steam, con un occhio di riguardo per quelli con molte ore di gioco sulle spalle.

Di conseguenza, i server hanno subito una certa pressione e un gran numero di videogiocatori ha riscontrato qualche difficoltà nell’aggiudicarsi una console.

Tra quelli che ce l’hanno fatta, non tutti si possono definire onesti. Steam Deck è infatti stata avvistata su siti di e-commerce come eBay a prezzi davvero incredibili, che oscillano tra 1.200 e 2.500 dollari (via WindowsCentral).

Per ora, si tratta di utenti che stanno tentando di rivendere la loro prenotazione, e niente di più, ma in alcuni annunci è possibile leggere che la console verrà regolarmente spedita a partire da dicembre 2021.

eBay non sembra avere intenzione di intervenire per limitare il fenomeno, che si manifesta in un momento in cui la community è già flagellata da quanto sta avvenendo con PS5 e Xbox Series X.

Malgrado la buona volontà, da parte di Valve, di fare di tutto per evitare casi del genere, va constatato come i bagarini siano entrati in azione ancora una volta, con la speranza che Steam Deck possa generare una forte domanda da parte del pubblico.

Un fenomeno analogo sta avvenendo nei confronti di Nintendo Switch OLED, già presa d’assalto da rivenditori senza scrupoli pronti a lucrare sulla nuova ibrida di Nintendo.

Se vi siete persi l’annuncio di Steam Deck e volete saperne di più su data di lancio, prezzo e specifiche tecniche, abbiamo già risposto alle vostre domande.

Intanto, sulla piattaforma di digital delivery sono stati svelati i nuovi affari del fine settimana, e stavolta c’è anche l’imperdibile Halo.