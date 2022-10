Scorciatoie segrete su Steam Deck: come aprire la tastiera e catturare screenshot

Se vi siete appena avvicinati al mondo di Steam Deck, che rappresenta il punto di incontro tra il mondo del gaming su console e quello del PC, state probabilmente ancora cercando di scoprirne tutte le funzionalità. Questo perché diverse delle opzioni della console sono accessibili attraverso delle scorciatoie segrete a cui è possibile accedere premendo delle combinazioni di pulsanti.

Alcune delle funzioni più richieste, come la tastiera virtuale che permette di sostituire quella fisica che magari non volete collegare, o la cattura degli screenshot, rientrano proprio tra quelle accessibili attraverso queste scorciatoie.

Vediamole tutte.

Tutte le scorciatoie di Steam Deck

Scorciatoia Funzione Steam + B (tenere premuto) Forza chiusura del gioco Steam + X Apri tastiera virtuale Steam + L1 Attiva/disattiva ingrandimento Steam + R1 Cattura screenshot Steam + L2 Click destro del mouse Steam + R2 Click sinistro del mouse Steam + stick destro Cursore del mouse Steam + stick destro premuto Come mouse Steam + trackpad destro Click sinistro del mouse Steam + stick sinistro su/giù Aumenta/riduci luminosità Steam + d-pad a destra Tasto Invio Steam + d-pad in basso Tasto Tab Steam + d-pad a sinistra Tasto Esc

Di seguito, anche le scorciatoie così come sono mostrate su Steam Deck tenendo premuto il pulsante Steam per visualizzarle.

Come aprire la tastiera touch su Steam Deck

In alcuni casi, vi sarà utile aprire la tastiera sulla vostra Steam Deck, senza doverne necessariamente collegare una esterna via USB o via Bluetooth. In questo caso, vi viene in soccorso la tastiera virtuale integrata nella piattaforma di Valve.

Per aprire la tastiera sul touchscreen premete:

Steam + X.

Una volta lasciato andare il tasto X, comparirà la tastiera sul touchscreen. Digitate quello che dovete e ricordate che, nell’angolo in basso a destra, è presente l’icona della tastiera stessa che, se premuta, la nasconderà – come succede sul vostro smartphone.

La tastiera touch può essere utilizzata per cercare videogiochi per nome nello store di Steam, ma non solo. I giochi indicati come “giocabili” (icona gialla nel negozio di Steam) in alcuni casi hanno bisogno della tastiera: potrebbero essere titoli in cui dovete inserire il nome del vostro personaggio, ad esempio, dove vi fa particolarmente comodo poter richiamare rapidamente la tastiera sul touchscreen, anziché collegarne una esterna.

Come catturare screenshot su Steam Deck

Se anche voi avete la passione di catturare immagini mentre giocate, sia con le Modalità Foto sia mentre state affrontando il gameplay vero e proprio, sappiate che potete farlo anche su Steam Deck.

Quello che dovete fare è premere questi pulsanti insieme:

Steam + R1.

Una volta eseguita la pressione, Deck salverà lo screenshot nella sua memoria interna. Ma dove sono gli screenshot salvati da Steam Deck?

Per vederli, premete il tasto Steam e nel menù selezionato la voce Media. Qui, troverete tutte le vostre catture. Aprendo un’immagine, potete anche premere il tasto Opzioni per condividerla scegliendo la voce Carica – decidendo poi la destinazione. Fatto!