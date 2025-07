Baldur's Gate 3 è diventato celebre e amato anche per i suoi compagni a cui i giocatori si sono affezionati fin da subito ma, a quanto pare, il gioco può migliorare notevolmente senza di loro. Alcuni, almeno.

Una di queste è Cuorescuro, la fascinosa mezzelfa che se tolta di mezzo rende l'avventura di Larian Studios ispirata a Dungeons & Dragons molto migliore di quanto non sia.

Molti giocatori stanno ora realizzando che giocare senza Cuorescuro nel party può essere sorprendentemente rinfrescante, specialmente dopo aver completato il gioco un paio di volte. Un utente Reddit, ClintMcElroyOfficial, ha condiviso la sua esperienza, notando che «l'Atto 2 senza il contributo di Cuorescuro è stato fantastico» (tramite The Gamer).

L'utente ha spiegato che, a seguito di una serie di eventi nella sua run Pulsione Oscura, ha finito per uccidere la mezzelfa, e ha trovato il cambiamento di ritmo decisamente "rinfrescante". «Per quanto mi manchi Cuorescuro», confessa l'utente: «un po' temo le future run in cui dovrò sentire "Shar questo" e "Signora Oscura quello" per tutto l'Atto 2. [...] Diavolo, potrei eliminare altri membri del party la prossima volta solo per vedere come cambiano le cose.»

Questo sentimento non è isolato, per altro.

La sezione commenti del post ha rivelato che l'assenza di Cuorescuro ha effettivamente portato a una percezione di minore negatività complessiva. Insomma, provate anche voi e fateci sapere.

