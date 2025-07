PlayStation Store si sta preparando all'arrivo degli ScontiEstivi, che saranno disponibili a partire dalla prossima settimana per tutti gli utenti.

Tuttavia, se siete iscritti a PlayStation Plus (trovate gift card apposite su Amazon), potete accedere già da adesso e per pochi giorni a un'anteprima esclusiva delle nuove offerte: lo store ha infatti messo in offerta fino al 90% alcuni dei videogiochi più interessanti, prima del lancio completo delle offerte.

Pur essendo solo un'anteprima, ci sono tantissime produzioni che non dovrebbero mancare nelle vostre collezioni: di seguito abbiamo provato a riepilogare per voi le migliori offerte:

Sconti Estivi anticipati su PS Store: migliori giochi in offerta

Assassin's Creed Shadows a 59,99€ (anziché 79,99€)

a 59,99€ (anziché 79,99€) Borderlands 3 a 6,99€ (anziché 69,99€)

a 6,99€ (anziché 69,99€) Dragon Ball: Sparking! Zero a 55,99€ (anziché 79,99€)

a 55,99€ (anziché 79,99€) EA Sports FC 25 a 16,79€ (anziché 79,99€)

a 16,79€ (anziché 79,99€) Elden Ring a 35,99€ (anziché 59,99€)

a 35,99€ (anziché 59,99€) Final Fantasy VII Remake & Rebirth a 65,99€ (anziché 109,99€)

a 65,99€ (anziché 109,99€) Forza Horizon 5 a 52,49€ (anziché 69,99€)

a 52,49€ (anziché 69,99€) Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Hogwarts Legacy PS5 a 18,74€ (anziché 74,99€)

a 18,74€ (anziché 74,99€) Indiana Jones e l'Antico Cerchio a 63,99€ (anziché 79,99€)

a 63,99€ (anziché 79,99€) It Takes Two a 11,99€ (anziché 39,99€)

a 11,99€ (anziché 39,99€) Kingdom Come: Deliverance II a 52,49€ (anziché 69,99€)

a 52,49€ (anziché 69,99€) LEGO Star Wars: Skywalkers Saga Galactic a 15,99€ (anziché 79,99€)

a 15,99€ (anziché 79,99€) Metaphor: ReFantazio a 41,99€ (anziché 69,99€)

a 41,99€ (anziché 69,99€) NBA 2K25 Edizione All-Star a 19,99€ (anziché 99,99€)

a 19,99€ (anziché 99,99€) Red Dead Redemption 2 a 14,99€ (anziché 59,99€)

a 14,99€ (anziché 59,99€) Sea of Thieves a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Silent Hill 2 a 34,99€ (anziché 69,99€)

a 34,99€ (anziché 69,99€) Skyrim Anniversary + Fallout 4 GOTY a 29,69€ (anziché 89,99€)

a 29,69€ (anziché 89,99€) Star Wars Jedi Cross-Gen Bundle a 22,49€ (anziché 89,99€)

a 22,49€ (anziché 89,99€) Tekken 8 a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a 43,99€ (anziché 54,99€)

a 43,99€ (anziché 54,99€) The Witcher 3: Wild Hunt a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Warhammer 40,000: Space Marine 2 a 38,49€ (anziché 69,99€)

a 38,49€ (anziché 69,99€) WWE 2K25 Edizione Deadman a 59,99€ (anziché 99,99€)

Naturalmente non sono disponibili tantissimi giochi, trattandosi solo di un'anteprima esclusiva per PS Plus, ma come potete vedere la qualità delle produzioni certamente non manca.

Al momento sono disponibili oltre 270 giochi e contenuti aggiuntivi in offerta: potete vederli tutti al seguente indirizzo.

La promozione anticipata terminerà il 14 luglio 2025, anticipando di fatto che dal prossimo mercoledì gli Sconti Estivi dovrebbero essere disponibili nella loro versione "completa" per tutti i giocatori.