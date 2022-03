Steam Deck: quale scegliere e quali sono le differenze?

Steam Deck è arrivata sul mercato il 25 febbraio 2022 e, ora che stanno arrivando i primi modelli, chi vuole prenotare il suo si pone giustamente una domanda: quale scegliere? Quali sono le differenze tra i diversi modelli? Per quale motivo bisognerebbe comprarne una piuttosto che un’altra?

Vediamo quindi nella nostra pratica guida cosa dovete sapere per scegliere la Steam Deck più adatta alle vostre esigenze.

Quale Steam Deck Scegliere? Le differenze

I tre modelli di Steam Deck hanno le caratteristiche seguenti:

Modello 419€ Modello 549€ Modello 679€ Memoria interna 64 GB eMMC Memoria interna 264 GB SSD NVMe Memoria interna 512 GB SSD NVMe Include custodia Include custodia Include custodia esclusive x x Vetro acidato antiriflesso di qualità superiore x Bundle del profilo esclusivo della Comunità di Steam Tema esclusivo tastiera virtuale

Le tre versioni di Steam Deck non hanno differenze dal punto di vista della potenza di calcolo: non aspettatevi che su una i giochi girino a un dato frame rate e su un’altra a uno diverso. I giochi vengono eseguiti sempre allo stesso modo, con una piccola differenza relativa all’archiviazione e alle tecnologie usate per garantirle. Vediamole.

Chi dovrebbe scegliere il modello da 419€

Pro : costa di meno

: costa di meno Contro: archiviazione e velocità

Il modello entry level di Steam Deck, da 419€, ha soltanto 64 GB di archiviazione. Questo significa che, anche contando sullo slot microSD per espandere l’archiviazione, è un modello non raccomandato a chi vuole giocare i titoli più pesanti. Oltretutto, l’archiviazione in questo caso è una eMMC, limitata a 500 mega/secondo rispetto alle più veloci tecnologie SSD NVMe sugli altri due modelli. Significa che i dati vengono processati meno rapidamente e il flusso è meno ampio.

Questo modello è raccomandato soprattutto a chi vuole giocare piccoli titoli indie di dimensioni contenute, che non “muovono” tanti dati contemporaneamente come quelli con comparto grafico tridimensionale fotorealistico. Per darvi un’idea, un gioco come Hades ha un peso di 15 GB, Terraria pesa 200 MB, ma Elden Ring richiede, da solo, 60 GB di spazio.

Chi dovrebbe scegliere il modello da 549€

Pro: più archiviazione, più veloce

più archiviazione, più veloce Contro: costa di più

Se volete giocare anche tripla A come God of War o Elden Ring, il modello da 549€ è quello a cui dovete guardare come entry-level, ignorando quello precedente. In questo caso, infatti, avete dalla vostra 264 GB di archiviazione su SSD NVMe. È sensibilmente di più rispetto al modello base e, soprattutto, si tratta di un veloce SSD, per cui questa Steam Deck è ideale anche per i giochi corposi che hanno bisogno di far correre rapidamente un alto numero di dati – per spiegarlo in termini semplici.

Include anche la custodia per riporla e un profilo della community con dei piccoli bonus digitali, ma soprattutto è la versione raccomandata a chi non vuole spendere troppo e contemporaneamente non vuole rinunciare già in partenza ad alcuni giochi perché troppo grandi o troppo graficamente esigenti rispetto alla Steam Deck scelta.

Chi dovrebbe scegliere il modello da 679€

Pro : nessun compromesso, in nulla

: nessun compromesso, in nulla Contro: è molto costosa

Infine, la variante da 679€ di Steam Deck è quella per chi non accetta compromessi e vuole semplicemente il meglio, senza preoccuparsi della spesa. L’archiviazione SSD da 512 GB può accogliere un ampio numero di giochi senza lesinare sulla larghezza di banda. Oltretutto, per rendere migliore l’esperienza di gioco, questa versione ha anche un vetro acidato antiriflesso, che vi permette di godervi i giochi senza preoccuparvi troppo dei riflessi di luce dell’ambiente circostante.

Semplicemente, è la soluzione per chi non bada a spese e non vuole accontentarsi: le specifiche, al di là del vetro, sono le medesime del modello precedente, ma con addirittura il doppio dello spazio di archiviazione, per una differenza di 130€ sul costo di listino.