San Valentino Zavvi: tante idee regalo per nerd e geek!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione imperdibile in occasione del prossimo arrivo di San Valentino, offrendo la possibilità di acquistare diversi capi di abbigliamento a tema nerd e geek con uno sconto del 40% inserendo il codice “VALENTINE” al momento del checkout.

Tutti i prodotti possiedono la licenza ufficiale e, per quanto riguarda le T-Shirt, troviamo quella Valentine’s Pixel Montage, che ripropone, in versione stilizzata, alcuni protagonisti della celeberrima serie all’interno di un cuore, mentre la Valentine’s Vader In Love ha come protagonista il temibile villain della trilogia originale in un’inedita versione innamorata.

Ricordiamo che le felpe commercializzate da Zavvi sono realizzate al 100% in cotone (tranne il grigio, 90% Cotone e 10% Poliestere) per un comfort eccellente. Nel caso preferiate una maggiore comodità, vi consigliamo di effettuare l’ordine indicando una taglia in più. Se invece siete alla ricerca di accessori, potreste prendere in considerazione anche la tazza “Scooby snacks are My Valentine” di Scooby Doo o anche il bigliettino Scooby Doo Valentines Ruv.

Insomma, se volete fare un regalo di San Valentino particolare ad un appassionato (o appassionata) di oggettistica nerd e geek, Zavvi ha proprio l’offerta giusta per voi! Il consiglio che diamo ai nostri lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

