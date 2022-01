Gadget Star Wars e Marvel a prezzi super su Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione molto interessante che consente di acquistare tantissimi giocattoli e action figure a tema Marvel e Star Wars a prezzi davvero imperdibili! Questa iniziativa sarà attiva per un periodo di tempo limitato; quindi, vi consigliamo di non perdere altri preziosi minuti e dare subito un’occhiata alla vasta gamma di prodotti disponibili!

Tra i tanti articoli proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare l’animatronic Il Bambino (Baby Yoda), che potete portarvi a casa a soli 54,49€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino. Toccando la parte superiore della testa di The Child Animatronic Edition si attivano oltre 25 combinazioni di suoni e movimenti, inclusi suoni felici ed eccitati, risatine e molto altro ancora, tutto mentre la testa della figura si muove su e giù, le orecchie si muovono avanti e indietro e gli occhi si aprono e vicino.

Piuttosto interessante anche la spada Oscura The Mandalorian Force FX Elite Lightsaber, proposta a soli 289,99€, invece di 309,99€. Nella tradizione di Star Wars, la Darksaber mandaloriana è un’antica spada laser che serve come un potente simbolo di leadership ai Mandaloriani. La spada Oscura The Mandalorian Force FX Elite Lightsaber dispone di autentici effetti sonori della spada laser ispirati alla serie dei Mandaloriani, inclusi l’accensione, lo spegnimento e il ronzio inattivo controllato dai sensori di movimento e gli effetti di scontro in battaglia.

Insomma, si tratta dell’occasione perfetta per acquistare giocattoli e action figure Marvel e Star Wars a prezzo scontato. Il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa all’iniziativa prima che giunga al termine!

