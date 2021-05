Scopri la nuova collezione dedicata a Sonic su Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una nuova collezione inerente al merchandise dedicato al trentesimo anniversario di Sonic, che comprende T-Shirt, felpe, scarpe, accessori e molto atro ancora. Se siete appassionati della storica saga, siete nel posto giusto!

Infatti, il portale offre attualmente la possibilità di portarsi a casa delle bellissime scarpe Akedo x Sonic The Hedgehog Black Adult Signature High Top, proposte a 54,99€, personalizzate e realizzate a mano per ciascun ordine. Troviamo inoltre un vasto assortimento di magliette a maniche corte, come quelle di Sonic, Tails e Knuckles di Sonic The Hedgehog, che presentano stampe eccezionali con un design che porta alla mente il classico look anni ’90. Inoltre, acquistando due o più T-shirt otterrete anche un asciugamano da palestra gratuitamente.

Ricordiamo che i prodotti venduti da Zavvi sono dotati di licenza ufficiale e, per quanto riguarda i materiali, le T-Shirt sono state realizzate al 100% in cotone, a parte quelle non bianche, che presentano un 90% cotone e 10% poliestere, mentre le felpe sono state create al 70% in cotone ed al 30% in poliestere.

Se frequentate una palestra, vi potrebbe anche interessante la borsa Sonic The Hedgehog, proposta a 16,99€, a cui si potrebbe abbinare il thermos, del costo di 21,99€, in grado di mantenere fresche o calde la bevanda contenuta al suo interno.

Insomma, si tratta di un’occasione che ogni fan del porcospino blu di casa Sega non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine!

