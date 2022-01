Tre Funko Pop Star Wars dedicati a San Valentino a soli 34,99€ su Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione interessante, soprattutto visto il prossimo arrivo di San Valentino, che offre la possibilità di acquistare tre Funko Pop! al prezzo di soli 34,99€!

Tra il vasto catalogo di articoli presenti sul portale, vi consigliamo in particolar modo quelli su licenza ufficiale Star Wars, tra cui troviamo le edizioni Vader con Cuore, Stormtrooper con Cuore, Chewbacca Cupido e Yoda con Cuore, statuette speciali in colore rosa che vedono alcuni dei più popolari personaggi della saga in una variante speciale a tema San Valentino.

Tuttavia, se, come molti, siete amanti della serie TV The Mandalorian trasmessa in esclusiva su Disney+, sicuramente non potrete non essere attirati da prodotti come Star Wars The Mandalorian – Mandalorian Flying con Jet, che vede il mandaloriano ed il piccolo Baby Yoda spiccar il volo tramite i razzi posteriori o anche Obi Wan Kenobi, da Star Wars – La Guerra dei Cloni, così come di Ahsoka.

Insomma, se volete fare un regalo di San Valentino particolare ad un appassionato (o appassionata) di Star Wars, Zavvi ha proprio l’offerta giusta per voi! Vi riportiamo di seguito, per comodità, l’elenco completo dei prodotti che fanno parte della promozione, ricordandovi che potete acquistare tre Funko Pop! a soli 34,99€ (basta aggiungere entrambi i tre articoli nel carrello per applicare l’offerta).

Il consiglio che diamo ai nostri lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

