Zavvi: scopri la nuova collezione dedicata a Loki!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una nuova collezione di capi di abbigliamento e accessori dedicati a Loki, personaggio tornato alla ribalta grazie al lancio della nuova serie TV omonima su Disney+. Ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Loki vede come protagonista il noto Dio dell’Inganno in un’avventura nella quale dovrà collaborare con la misteriosa organizzazione Time Variance Authority (TVA) dopo essere stato catturato per aver modificato la sacra timeline con l’uso del Tesseract.

Nella sezione dedicata a Loki trovate tantissimi articoli, a partire dalla T-Shirt verde con il logo di Loki o quella borgogna dedicata alla “sacra timeline“, particolarmente utili visto l’avvicinarsi della stazione estiva. Piuttosto bella anche la giacca unisex con logo di Loki, in colorazione nera e verde, o la Polo color blu navy.

Ricordiamo che i prodotti venduti da Zavvi sono dotati di licenza ufficiale e, per quanto riguarda i materiali, le T-Shirt sono state realizzate al 100% in cotone, a parte quelle non bianche, che presentano un 90% cotone e 10% poliestere, mentre le felpe sono state create al 70% in cotone ed al 30% in poliestere.

Passando ai gadget e accessori, non potevamo non segnalarvi il cappellino da baseball e i Funko Pop! dedicati a Loki e Mobius, senza dimenticare l’action figure alta 6″ della serie Marvel Legends.

Insomma, se siete fan della serie TV o del personaggio di Loki, qui avrete pane per i vostri denti! Il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla collezione, così da consultare l’ampio catalogo completo.

