Outriders è finalmente arrivato: il videogioco sparatutto RPG realizzato da People Can Fly è disponibile fin da subito su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Questo titolo è stato pubblicato da Square Enix ed è inoltre giocabile senza costi aggiuntivi anche per gli abbonati a Xbox Game Pass, fin dal day-one.

In occasione del lancio del gioco, noi di SpazioGames vogliamo proporvi una guida completa del titolo, dandovi una mano ad esplorarlo e capire fin da subito come funziona il gameplay.

Questo titolo ha attirato fin da subito la nostra attenzione per il modo in cui riesce a fondere insieme le meccaniche di Destiny con il gameplay di Gears of War.

Dato che gli sviluppatori sono gli stessi che si occuparono di uno degli spin-off della saga inizialmente realizzata da Epic Games, Gears of War Judgment, le somiglianze tra i titoli non ci sorprendono affatto: anche per questo, il tutto dovrebbe sembrarvi abbastanza familiare.

Senza farvi aspettare oltre, vi proponiamo dunque la nostra guida completa di Outriders, che andremo aggiornando ed espandendo non appena la community avrà modo di esplorare ulteriormente il gameplay del titolo dopo il lancio. Detto questo, auguriamo a tutti voi una buona lettura!

Outriders: tutto quello che dovete sapere

Nella parte iniziale della nostra guida, vi forniremo i primi dettagli su come funziona il gioco, rivelandovi tutti i dettagli sulle classi che è possibile scegliere, svelandovi come giocare da soli o in compagnia ed altro ancora.

Con queste prime informazioni sarete pronti ad iniziare l’avventura, ma se siete interessati a scoprire maggiormente come funziona la loot del gioco, continuate a leggere…

Outriders: guida ai soldi e al loot

In questa parte vi spiegheremo tutto ciò che è necessario sapere su come guadagnare soldi all’interno di Outriders e su come funziona il loot, una delle caratteristiche chiave di questo titolo, spiegandovi anche come funziona la creazione.

Come ottenere soldi velocemente

Come farmare loot leggendario

Guida alla creazione

In pochi semplici passi, sarete in grado di avere sempre a disposizione i migliori equipaggiamenti del gioco. Adesso che sapete come funzionano le basi, è il momento di passare a qualcosa di più serio…

Outriders: strategie e trucchi

Nella parte conclusiva della nostra guida i nostri esperti vi sveleranno tutti i trucchi ed i segreti di Outriders, rispondendo anche ad alcune delle domande che sicuramente potreste farvi.

Scoprirete come affrontare i vari boss del gioco, come diventare sempre più forti e che cosa fare una volta arrivati nell’endgame del titolo.

Consigli per iniziare

Come salire di livello velocemente

Come guadagnare punti classe velocemente

Quanto dura?

Impostazioni nascoste

Cosa si fa nell’endgame?

Guida ai livelli del mondo

Guida ai boss

Ora avete davvero tutti gli strumenti per poter affrontare la vostra avventura sul pianeta Enoch in Outriders, l’ultimo shooter RPG pubblicato da Square Enix.

Che decidiate di affrontare questa impresa da soli o con i vostri amici, speriamo che l’esperienza sia di vostro gradimento e vi auguriamo buona fortuna: andate là fuori e mostrate a tutti cosa significa essere un Outrider.