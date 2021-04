Outriders, come guadagnare punti classe velocemente

Le classi di Outriders sono estremamente bilanciate ed includono diverse abilità e potenziamenti che avanzando nel gioco diventerete in grado di poter sbloccare. Per farlo, sarà necessario riuscire a guadagnare punti classe, che poi potremo spendere all’interno di uno speciale menù e specializzarci ulteriormente in un determinato ruolo.

In questa guida vi insegneremo come guadagnare punti classe velocemente, spiegandovi la maniera migliore per spenderli.

Come guadagnare punti classe velocemente

Per potere ottenere punti classe velocemente valgono gli stessi consigli che vi abbiamo già dato all’interno della nostra guida ai livelli, dato che sono legati all’esperienza che avete ottenuto.

Ogni volta che non otterrete automaticamente un’abilità salendo di livello, riceverete infatti un punto classe da poter spendere come meglio preferite.

In totale potrete dunque ottenere un massimo di 20 punti classe: sono sufficienti a permettervi la specializzazione in un determinato ruolo.

Di conseguenza, vi consigliamo fortemente di individuare una missione che include tanti nemici e di continuare a rigiocarla più e più volte, fino a quando non avrete ottenuto i punti classe da voi desiderati.

Tutte le missioni di Outriders sono infatti rigiocabili all’infinito e per tutte le volte che lo desiderate: questo renderà il farming dei livelli estremamente facile, una volta individuata la quest ideale.

Nel menù dedicato ai punti classe avrete la possibilità di fare una scelta tra tre diverse specializzazioni per il vostro Outrider: osservatele tutte attentamente e cercate di capire quella più adatta al vostro stile di gioco.

Come abbiamo infatti evidenziato, non avrete moltissimi punti a disposizione e dovrete dunque scegliere accuratamente il set più indicato alle vostre esigenze.

Puntate ad ottenere i potenziamenti che riescono a farvi sfruttare al massimo l’equipaggiamento a disposizione e che vi permetteranno dunque di ottimizzare il vostro gameplay.

Con queste semplici mosse, sarete presto in grado di dimostrare a tutto il pianeta Enoch di che pasta è realmente fatto un Outrider.