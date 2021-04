Outriders, guida alla creazione

Su Outriders non dovrete necessariamente solo trovare nuovo equipaggiamento, ma potrete anche migliorarlo. Avrete infatti la possibilità di spendere le vostre risorse guadagnate sul campo per poter modificare armi ed armature che possedete, migliorandone la rarità e rendendole contemporaneamente più efficienti.

In questa guida scoprirete tutto ciò che c’è da sapere riguardo alla creazione e sugli step necessari da fare per potervi accedere.

Guida alla creazione di Outriders

Come accedere alla creazione

Prima che voi possiate accedere alla creazione, dovrete completare alcune missioni della storia principale e sbloccare la base: questo ovviamente richiede avere completato il lungo tutorial dalla durata di circa un’ora, al termine della quale potrete scegliere la vostra classe.

A questo punto, vi basterà parlare con il dottor Abraham Zamedi per poter accedere al menù di creazione degli oggetti: avrete l’opportunità di farlo dopo aver completato la missione Riunione.

Come funziona la creazione

Per poter creare oggetti su Outriders, avrete prima bisogno di raccogliere risorse: ognuno dei materiali disponibili del gioco richiede metodi diversi per poterli ottenere.

Potrete ricavare la pelle uccidendo animali selvatici o smantellando la vostra armatura, il ferro smantellando armi o estraendolo dalle rocce, il titanio come drop raro, da alcune rocce o smantellando loot epico o leggendario, infine i frammenti di anomalia smantellando qualunque oggetto.

Pelle, ferro e titanio possono essere utilizzati per aumentare la rarità di uno dei vostri equipaggiamenti, trasformandoli in vari gradi da oggetti comuni in loot leggendari.

I frammenti di anomalia servono invece a migliorare gli attributi di un’arma, a patto che abbia una rarità superiore a quella comune.

Per esempio, sarete in grado di infliggere maggiori danni, aumentare l’efficacia di alcuni effetti legati allo stato dei nemici o fare in modo che le vostre abilità riescano a curarvi maggiormente.

Sarete inoltre in grado di poter aggiustare a piacimento le vostre armi, applicando determinate modifiche o utilizzando una meccanica di sparo diversa.

Sperimentate e spendete saggiamente le vostre risorse, ed in breve tempo avrete equipaggiamenti invidiati da tutto il pianeta Enoch!