Outriders, guida alle classi

Il gameplay di Outriders punta fortemente al gioco cooperativo ed al bilanciamento delle squadre in-game. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno studiato quattro classi diverse, ognuna con i propri punti di forza e le proprie debolezze che, una volta unite insieme, riescono a combinare ottimamente le proprie abilità.

In questa guida vi aiuteremo a scoprire le classi del gioco e capire quale sia la più appropriata per il vostro stile di gioco.

Guida alle classi di Outriders

Quando inizierete la vostra prima partita su Outriders non avrete la possibilità di scegliere la classe.

Sarà infatti necessario affrontare un prologo, che senza saltare alcuna parte avrà la durata di circa un’ora complessiva, prima che voi possiate scegliere il vostro set preferito.

Non appena arriverete al momento della scelta, il gioco vi offrirà la possibilità di selezionare solo una classe tra Tecnomante, Piromante, Mistificatore e Distruttore, che sarà permanente.

Ognuna delle classi di Outriders possiede abilità e specializzazioni uniche, che ne rendono i gameplay finali completamente diversi e vi costringerà a modificare il vostro stile di gioco.

Tecnomante

Il Tecnomante è la classica classe di supporto: sono specializzati negli attacchi a distanza ed hanno tantissimi gadget a loro disposizione come lanciarazzi, mine e torrette.

Si tratta della classe più difficile da usare, dato che non ha molti strumenti per attaccare a breve raggio e che rende al meglio se presente all’interno di un team in grado di subire gli attacchi principali, in modo da guardare loro le spalle.

Piromante

Il Piromante è invece la classica classe «magica» di questa produzione: è uno dei set più fragili del gioco, ma allo stesso tempo è quello in grado di infliggere il maggior numero di danni possibile.

I suoi attacchi sono a medio raggio e si specializza soprattutto nell’utilizzo delle abilità speciali, a differenza delle altre classi del gioco che fanno comunque affidamento al proprio equipaggiamento. Si tratta della classica classe adatta a chi vuole distruggere ed infliggere tanti danni nel più breve tempo possibile.

Le ultime due classi, Mistificatore e Distruttore, sono entrambe specializzate negli attacchi a corto raggio, ma a parte questa somiglianza hanno stili completamente diversi.

Mistificatore

Il Mistificatore è infatti una classe specializzata in attacchi mordi e fuggi: ha la possibilità di teletrasportarsi in continuazione e rallentare il tempo per i propri nemici.

Si tratta del classico set adatto a chi vuole attaccare i propri nemici da vicino e senza aver bisogno di particolare supporto da parte dei propri alleati, nonostante la propria fragilità.

Distruttore

Il Distruttore è invece il tank coriaceo in grado di subire frontalmente la maggior parte degli attacchi, proteggendo allo stesso tempo la propria squadra.

Con questo set avrete tanta vita ed armatura, oltre ad avere tanti attacchi devastanti a corto raggio. L’ideale per chi è abituato a non fuggire dai pericoli ed affrontare a viso aperto ogni sfida.

Vi suggeriamo di riflettere attentamente sul vostro stile di gioco e di scegliere la classe che più si adatta alle vostre esigenze: non appena apprenderete tutte le abilità, non avrete problemi a specializzarvi e collaborare con i vostri alleati.