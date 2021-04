Outriders, consigli per iniziare

L’ultimo titolo pubblicato da Square Enix, Outriders, è un nuovo sparatutto RPG che fonde le meccaniche di Destiny con il gameplay visto su Gears of War. Trattandosi di un titolo completamente nuovo ed essendo appena uscito, molti di voi vorranno iniziare l’avventura sul pianeta Enoch nella maniera migliore.

Per questo motivo abbiamo pensato diversi consigli utili per iniziare la vostra avventura da Outrider, adatti a tutti i neofiti che non hanno ancora avuto modo di mettere le mani su questo gioco.

Consigli per iniziare Outriders

Provate tutte le classi

Outriders offre quattro classi diverse a disposizione: Tecnomante per la lunga distanza, Piromante per gli attacchi a medio raggio, Mistificatore per attacchi vicini e rapidi ed il Distruttore che è coriaceo e non fugge dai pericoli.

Una volta completato il prologo, non avremo altra scelta se non quella di tenere per il resto della vita del nostro personaggio la classe che avremo scelto.

Fortunatamente, nel gioco è possibile creare tanti salvataggi e dunque provare accuratamente ognuna delle classi che vengono messe a disposizione. Prendetevi il tempo che vi serve per provare ogni set di abilità, prima di decidere quella più adatta al vostro stile di gioco.

Muovetevi sempre, anche dietro le coperture

Rimanere fermi nei combattimenti equivale ad una morte praticamente certa, a prescindere dalla classe che avete deciso di scegliere.

Per questo motivo, non dovrete mai stare fermi su Outriders: continuate a correre e muovervi lungo tutto lo scenario e sfruttate adeguatamente le coperture.

Questo significa che, anche in questo caso, non dovrete restare riparati dietro la stessa protezione troppo a lungo: i nemici presto inizieranno a fiancheggiarvi lasciandovi in seria difficoltà.

Prestate molta attenzione anche alle granate, indicate da un enorme raggio rosso sul terreno: anche in questo caso la parola chiave è muoversi, sempre.

Imparate le vostre abilità e curatevi

Ogni classe del gioco ha un modo unico per curarsi e ritornare in salute, che vi verrà spiegato quando la sceglierete: non si tratta di un’informazione di circostanza, ma di un aspetto fondamentale che vi permetterà di sopravvivere.

Sfruttate al meglio le caratteristiche della vostra classe e continuate a rigenerare la vostra vita: vi permetterà di restare in salvo durante gli scontri più difficili.

Le vostre abilità avranno tutte un cooldown, ma non sarà eccessivamente lungo: utilizzatele ogni volta che potete per avere sempre la meglio in ogni scontro.

Inoltre, proseguendo nel gioco sbloccherete diverse altre abilità speciali, anche se potrete equipaggiarne solo 3. Non abbiate dunque paura di continuare a sperimentare e trovare il vostro set ideale.

Nel caso il vostro team dovesse avere difficoltà a rimanere in vita, ricordatevi che il Tecnomante ha a disposizioni tantissimi strumenti per guarire i propri alleati, oltre ovviamente a potersi curare lui stesso.

Infine, ricordatevi che alcune delle vostre abilità possono causare cambiamenti nello status dei nemici: per esempio il piromante potrà bruciare i nemici, mentre il mistificatore tenderà a rallentarli. Tenete sempre a mente tutte le caratteristiche aggiuntive e sfruttatele a vostro vantaggio.

Bilanciate la vostra squadra

Se le quattro classi di gioco sono così diverse l’una dall’altra, c’è sicuramente un motivo molto importante: il bilanciamento.

Ogni set ha delle debolezze, che possono essere facilmente ricoperte da un altro membro della squadra: evitate dunque di trovarvi in un team in cui tutti i membri utilizzano la stessa classe e cercate di essere il più bilanciati possibile.

Tutti i personaggi hanno anche la possibilità di fare combo devastanti con il giusto bilanciamento, trattandosi di un gioco incredibilmente veloce. Se riuscirete a trovare la giusta combinazione, la vostra avventura sarà molto più facile.

Attenzione al livello del mondo

Outriders ha un sistema unico per la difficoltà di gioco: permette ai giocatori di scegliere il proprio livello del mondo e più la sfida sarà impegnativa, maggiori saranno le ricompense.

Di default, le impostazioni diranno al gioco di scegliere sempre e comunque il livello più difficile, ma non abbiate paura a scegliere manualmente un modificatore più semplice se doveste avere difficoltà.

In totale potrete sbloccare 15 diversi livelli di difficoltà: teneteli costantemente d’occhio e scegliete quello più adatto alle vostre capacità.

Rigiocate le sidequests

Vi sconsigliamo fortemente di ignorare le missioni secondarie: trattandosi di un titolo che fa della loot uno degli aspetti chiave, le sidequests sono l’occasione migliore per ottenere ricche ricompense.

A differenza delle missioni principali, potrete inoltre rigiocare continuamente le sidequests tutte le volte che vorrete, ottenendo continuamente ricompense diverse.

Un altro aspetto da non sottovalutare è che portando a termine una missione secondaria otterrete nuovi materiali utili per la creazione di nuovo equipaggiamento.

Gestite l’inventario e l’equipaggiamento

Vi raccomandiamo di non equipaggiare un’arma solo perché risulta più potente delle altre: fatelo solo se ha un senso per il vostro personaggio.

Se possedete un avatar specializzato in attacchi dalla lunga distanza, per esempio, non avrà senso che voi utilizziate dei fucili a pompa come armi principali.

Scegliete accuratamente l’equipaggiamento in base alla vostra classe di riferimento: con il giusto bilanciamento di armi ed inventario all’altezza diventerete i migliori Outriders che si siano mai visti.

Giocando abbastanza a lungo, vi ritroverete l’inventario pieno di oggetti dalla rarità comune o abbastanza inutili: evitate di riempirvi inutilmente le tasche e portate con voi solo l’equipaggiamento migliore.

A tal proposito, potreste anche volere dare un’occhiata ad una delle impostazioni del gioco che vi permetterà di raccogliere automaticamente solo armi appartenenti ad una determinata rarità: vi potrebbe fare risparmiare molto tempo.