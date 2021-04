Outriders, come curarsi e recuperare salute

Le battaglie di Outriders possono diventare in breve tempo incredibilmente adrenaliniche e caotiche. Dovendo sparare e muoverci in continuazione, sarà importantissimo tenere d’occhio costantemente la nostra barra della vita, assicurandoci di fare ogni volta tutto il possibile per poterci curare e non trascurarla.

In questa guida, vi spiegheremo dunque come Outriders permetta di curarsi e recuperare salute.

Come curarsi e recuperare salute

In questo titolo avrete a disposizione due modalità diverse per recuperare salute: la cura passiva e quella attiva.

La cura passiva semplicemente vi permetterà di recuperare punti vita a patto di non subire danni per un determinato periodo di tempo: potrete capire se vi state effettivamente curando osservando la barra della salute.

Questo metodo non ripristina tantissima vita, ma si tratta comunque di un piccolo aiuto indispensabile.

Il metodo invece più efficace per poter guarire le proprie ferite è invece la cura attiva: utilizzando le abilità dei nostri personaggi e sconfiggendo gli avversari, ripristineremo contemporaneamente la nostra salute.

Ogni classe ha dei metodi diversi perché questo si attivi: il Tecnomante richiede semplicemente di infliggere danno, il Piromante deve uccidere gli avversari marchiati dalla sua abilità, Mistificatore e Distruttore devono invece sconfiggere nemici vicini ad essi.

Inoltre Outriders incoraggia moltissimo l’utilizzo delle nostre skill, alcune delle quali sono in grado di ripristinare ulteriormente la nostra salute e di rigenerare conseguentemente gli scudi.

La scelta degli sviluppatori è stata dunque quella di incoraggiare i giocatori ad affrontare le sparatorie il più possibile, non solo per infliggere tanti danni ma anche per curarsi in continuazione, rendendo i combattimenti ancora più spettacolari.

Se riuscirete a coordinarvi con le abilità dei vostri amici e ad infliggere tantissimi danni ai vostri avversari, non solo sarete in grado di affrontare al meglio ogni battaglia, ma non dovrete neanche preoccuparvi di rischiare la vita.

Il segreto per curare la salute è, dunque, continuate a muoversi ed attaccare sfruttando le proprie abilità.