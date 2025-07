La News in un minuto

Microsoft ha annunciato i nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass per luglio, con alcune novità già disponibili tra cui Rise of the Tomb Raider. I giochi più attesi includono Tony Hawk's Pro Skater 3+4 l'11 luglio, The Ascent l'8 luglio e High on Life il 15 luglio. Altri titoli come Legend of Mana, Trials of Mana, Ultimate Chicken Horse e Minami Lane completano l'offerta del mese. Parallelamente, alcuni giochi lasceranno il servizio a metà e fine luglio, con dettagli che saranno comunicati prossimamente.