Outriders, guida ai livelli del mondo

Outriders offre un modo completamente unico per impostare la difficoltà del gioco. Non appena avrete completato infatti il tutorial, vi verrà spiegato che potrete modificare livello e grado del vostro mondo, il che vi permetterà di ricevere ricompense maggiori in cambio di sfide leggermente più impegnative.

In questa guida vi spiegheremo dunque tutto ciò che è necessario sapere sui livelli del mondo.

I livelli del mondo di Outriders

Potete scegliere di cambiare l’impostazione relativa al livello del mondo in qualsiasi momento: basta semplicemente che entriate nel menù e selezioniate il grado che preferite.

Ricordate naturalmente che più sarà alto il grado e più sarà difficile riuscire a sconfiggere i nemici, ma avrete anche loot sempre più prezioso.

Di default le impostazioni vi permetteranno di scegliere automaticamente il livello più elevato: sentitevi però liberi di disattivare questa opzione e di sperimentare voi stessi, nel caso la situazione dovesse farsi eccessivamente difficile.

Su Outriders sono disponibili in totale 15 gradi del mondo: per poterli sbloccare tutti basterà semplicemente sconfiggere nemici.

Ogni avversario sconfitto farà infatti avanzare il vostro progresso indicato in una barra gialla, in alto allo schermo e sotto quella relativa alla vostra esperienza: per ognuna che riuscirete a completare sbloccherete un nuovo grado.

Attenzione: completare le missioni non vi garantirà punti extra per questa speciale barra della progressione, ma solo l’aver ucciso nemici.

Ogni volta che avrete sbloccato un nuovo livello, potrete ricevere delle speciali ricompense per il vostro traguardo. Per poterle riscattare, non dimenticatevi di muovere il vostro cursore sopra il forziere e di tenere premuto il pulsante X o A.

Per quanto riguarda invece le partite in multiplayer, a decidere il livello del mondo sarà principalmente l’host.

Inizialmente si giocherà sul grado pre-impostato dal giocatore prima che si avvii il match, ma il leader del gruppo, col consenso dei propri compagni, potrà anche scegliere di diminuirlo o di aumentarlo in seguito.