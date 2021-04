Outriders è un titolo che fa della co-operazione uno dei suoi punti di forza. Le classi sono infatti bilanciate appositamente per poter permettere un gioco di squadra coordinato e dinamico. Tuttavia offre anche un’esperienza di gioco story-driven, che alcuni di voi potrebbero volersi godere in solitaria.

In questa guida risponderemo dunque ad una delle domande più comuni del gioco: su Outriders, si può giocare da soli?

Posso giocare da solo su Outriders?

La risposta, per non farla lunga è affermativa: sì, è possibile giocare da soli su Outriders.

Il titolo non vi obbliga in alcuna forma o maniera a formare un party, dandovi anche la possibilità di tenere la privacy della vostra partita in maniera tale che nessuno possa accedervi, nemmeno i vostri amici.

Tuttavia, sarà comunque necessario disporre di una connessione online per usufruirne: anche se sceglierete di giocare da soli, dovrete rimanere connessi ai server di gioco in ogni momento, altrimenti non potrete avanzare.

La classe migliore per giocare da soli

Ognuna delle quattro classi di gioco è utilizzabile anche in esperienze solitarie, anche se sono chiaramente studiate per poter essere sfruttate in combinazione con quelle utilizzate dai vostri amici.

Se il vostro desiderio è dunque quello di giocare da soli, vi suggeriamo fortemente di selezionare il Mistificatore tra i quattro set disponibili.

Se tutte le classi hanno infatti degli aspetti che permettono loro di essere le migliori sotto determinati aspetti del gameplay, il Mistificatore è quello che ha bisogno di meno supporto per poter funzionare al meglio.

Tra le sue abilità troverete infatti la possibilità di teletrasportarsi continuamente, permettendogli non solo di infliggere molti danni ma anche di scappare da situazioni molto pericolose.

Inoltre, potrà anche crearsi uno scudo per rimanere al sicuro anche contro nemici particolarmente aggressivi, oltre alla possibilità di rallentarli per avere la possibilità di trovarsi sempre nella posizione migliore.

La vostra esperienza sarà comunque più difficile senza avere dei compagni al vostro fianco, ma con questa classe avrete sicuramente più possibilità di sopravvivere.