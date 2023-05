Dopo un 2022 ricco di appuntamenti importanti, per Nintendo Switch si prospetta un 2023 carico di aspettative, grazie ad uscite di grande calibro come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. I giochi in uscita su Switch però sono moltissimi e, come di consueto, vi accompagneremo nel conoscerli tutti, a partire da questo maggio.

Se già nel nostro articolo principale abbiamo fatto il punto su tutti i giochi in uscita nel corso dell'anno, per tutte le piattaforme, qui vediamo invece da vicino quelle specificamente destinate alla console ibrida della grande N.

Giochi Switch in uscita - Maggio 2023

12 maggio | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Una delle uscite più attese per Nintendo Switch ed anche di tutto il 2023, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è finalmente pronto al lancio. Il nuovo capitolo della saga di Zelda potrebbe essere anche l’ultima grande uscita di Nintendo per la sua (prima?) console ibrida, dunque l’attesa per questo possibile canto del cigno è davvero tanta.

Il gioco sarà un sequel diretto di Breath of the Wild, evento raro ma non unico all’interno della saga. Potete ammirare l’ultimo, splendido trailer rilasciato qui sotto, e se amanti della saga potete fare vostro il gioco già da ora grazie ad Amazon. Ovviamente vi invitiamo anche a rimanere sintonizzati su queste pagine per la nostra recensione!

19 maggio | Lego 2K Drive

Passiamo ad atmosfere decisamente più rilassate e scanzonate con Lego 2K Drive, titolo di Visual Concepts che ci porterà a Mattonia, centro di corse sfrenate che avranno per protagonisti i celebri mattoncini Lego.

Si tratta di un titolo di corse open world, in cui avremo una grande libertà nel decidere dove e con chi gareggiare; potremo anche creare i nostri tracciati e giocare all’immancabile modalità storia. Potete già pre-ordinare il gioco su Amazon e presto potrete leggere il nostro giudizio su queste pagine.

23 maggio | Warhammer 40,000: Boltgun

Rimaniamo in tema di franchise celebri con Warhammer 40,000: Boltgun, titolo sviluppato da Auroch Digital. Si tratta di un FPS fantascientifico dichiaratamente ispirato ai classici FPS arcade degli anni ’90, come l’immortale Doom.

Stando agli sviluppatori, però, il gioco non mancherà di tenere conto anche delle evoluzioni del genere, grazie anche ad una IA di ultima generazione, tra le altre cose. Manca ormai poco per scoprire se le promesse degli sviluppatori saranno state mantenute!

23 maggio | Puzzle Bobble Everybubble!

Chiudiamo il mese con un’altra popolarissima saga videoludica con il ritorno di Bub e Bob in Puzzle Bobble Everybubble!. Ritroveremo il classico gameplay a cui la serie ci ha abituati da più di vent’anni, ma questa uscita per Nintendo Switch proporrà anche diverse novità.

Oltre alla classica modalità storia per giocatore singolo e agli immancabili duelli uno contro uno, per la prima volta nella saga potremo anche cimentarci in avventure cooperative per un massimo di quattro giocatori. Rimanete sintonizzati su queste pagine per scoprire di più sul ritorno di questo storico puzzle arcade.

Vi diamo appuntamento al prossimo mese per prendere in analisi insieme i giochi Switch in uscita a giugno. Per ora, prepariamoci ad accogliere quelli di maggio, con il nome più importante dell'anno di casa Nintendo.