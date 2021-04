Outriders è un titolo che eccelle particolarmente se giocato insieme ai propri amici, tuttavia è stato studiato per essere anche un’esperienza single player dotata di una storia di buona fattura. Si tratta di un gioco discretamente longevo, che per diverse ore sarà in grado di intrattenervi e divertirvi.

Ma una volta conclusa la campagna principale, che cosa si fa nell’endgame di Outriders? Nella nostra guida risponderemo a questa domanda.

Cosa si fa nell’endgame di Outriders?

Cosa fare dopo aver completato la storia

Dopo aver completato la storia principale di Outriders, la vostra avventura non è certo finito qui, perché avrete appena sbloccato un nuovo tipo di missioni particolarmente impegnative.

Quando vi troverete nell’endgame avrete la possibilità di intraprendere le spedizioni, l’attività pensata solamente per gli Outrider migliori.

Potrete trovarle in una regione sbloccata appositamente e potrete rigiocarle tutte le volte che vorrete, sia da soli che con i vostri amici.

Come funzionano le spedizioni?

Le spedizioni, spiegate in poche parole, sono semplicemente delle missioni molto difficili e simili ai raid riscontrabili su altri titoli.

L’obiettivo è, dunque, quello di uccidere tutti i nemici entro il tempo limite: spesso vi ritroverete ad affrontare anche i miniboss del gioco che diventeranno ancora più impegnativi.

Al momento su Outriders sono presenti 14 spedizioni in totale, ma solamente in tre rimangono attive ed andranno cambiando nel corso del tempo.

Gli sviluppatori infatti vogliono incoraggiare gli utenti a giocare molte missioni diverse e non ripetere sempre le stesse identiche spedizioni per il farming.

Anche le spedizioni avranno un proprio livello e grado, che però dobbiamo sottolineare essere diverso da quello dei mondi, che a questo punto del gioco diventeranno abbastanza inutili.

Proprio come per il mondo di gioco, sono attualmente disponibili 15 tier diverse per le spedizioni, tutte in grado di offrire difficoltà e ricompense più o meno preziose.

Verrete classificati con le categorie Oro, Argento, Bronzo e Nulla a seconda del tempo impiegato per completare queste missioni: se avrete inoltre completato la spedizione ottenendo almeno il Bronzo, riuscirete a sbloccare il grado successivo.

Non preoccupatevi se non doveste riuscire ad ottenere nemmeno quello: riceverete comunque dell’indispensabile loot, ma non sbloccherete il prossimo grado di spedizioni.

Sarete inoltre in grado di ottenere una risorsa esclusiva che potrete utilizzare non solo per comprare i migliori equipaggiamenti del gioco, ma anche per sbloccare il vero boss finale del gioco.

Si tratta di attività pensate solo per i migliori giocatori, quindi assicuratevi di essere preparati al peggio.