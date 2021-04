Outriders è un videogioco multipiattaforma: i giocatori hanno dunque la libertà di scegliere la versione che più preferiscono tra PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Gli utenti Xbox hanno inoltre la possibilità di poterlo giocare fin dal day-one gratuitamente, a patto di essere abbonati al servizio Xbox Game Pass.

Dato che si tratta di un’esperienza cooperativa e viste le molteplici versioni presenti sul mercato, risponderemo ad una delle domande più comuni che i neofiti possono farsi: su Outriders c’è il cross-play?

C’è il cross-play su Outriders?

Se avete amici che giocano su piattaforme diverse dalla vostra, potete stare tranquilli: Outriders supporta il cross-play in quanto vuole incoraggiare il gioco in squadra il più possibile.

In totale, le vostre squadre potranno essere composte da un massimo di 3 personaggi: significa che nella vostra partita potrete invitare altri due amici per avere un party pieno.

Detto ciò, questo processo non sarà attivo da subito e sarà necessario fare qualche piccolo step, prima di poter avviare una partita con i vostri compagni.

Il primo passo è sicuramente quello di completare il lungo tutorial di Outriders: sarà lungo un’ora ed al suo termine avrete la possibilità di scegliere la vostra classe preferita.

Se sapete già cosa hanno scelto i vostri amici, vi suggeriamo di selezionarne una che sia complementare alle loro caratteristiche.

Non appena vi troverete a Rift Town, il prossimo importante passo sarà abilitare il cross-play, dato che di default è disattivato: per farlo dovrete mettere il gioco in pausa ed andare nelle impostazioni di gioco, trovare l’opzione relativa al cross-play ed abilitarla.

Fatto questo, se i vostri amici si trovano su piattaforme diverse e volete hostare una partita, dovrete fornire loro un particolare codice d’accesso che potrete generare facilmente.

Potrete trovare sia questa opzione che quella necessaria per inserire voi il codice, nel caso non vogliate fare da host, scegliendo semplicemente dal menù di giocare con i vostri amici.