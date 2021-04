Outriders, guida ai boss

I combattimenti di Outriders richiederanno non solo intense sparatorie ed azioni adrenaliniche, ma anche un pizzico di strategia. Quando arriverete ad affrontare infatti i temibili boss del gioco, avrete bisogno di organizzarvi adeguatamente per riuscire a sconfiggerli ed evitare di venire sopraffatti dalle loro capacità.

In questa guida, in continuo aggiornamento, vi spiegheremo tutto quello che c’è da sapere sui boss e su come sconfiggerli.

Guida ai boss

Come interrompere i boss

Se volete sperare di riuscire a sconfiggere i boss di Outriders, dovete assolutamente imparare come interrompere i loro attacchi speciali.

Questi nemici hanno infatti la possibilità di scagliarvi contro un attacco particolarmente potente, che però avrà bisogno di tempo per attivarsi.

Se notate una speciale barra gialla sopra la testa del vostro nemico, significa che dovete attaccarlo immediatamente con una delle vostre abilità che è in grado di interrompere la mossa.

Ogni classe possiede una skill di questo tipo, quindi controllate attentamente le abilità in vostro possesso e tenetevi pronti ad utilizzarla al momento giusto: naturalmente se state giocando in multiplayer, sarà ancora più facile riuscire a tenerli sotto controllo.

Se invece il boss è circondato ad un’aura blu, quell’attacco non potrà essere interrotto: mettetevi al riparo ed aspettate che abbia finito per poi tornare ad attaccarlo.

Ora che sapete come interrompere gli attacchi dei boss, ci concentreremo sul come sconfiggerli uno dopo l’altro.

Come sconfiggere Gauss

Il primo boss principale che affronterete su Outriders è Gauss, subito dopo che sarete riusciti a salvare Jakub.

Cercate di tenervi a distanza, dato che dispone di una pistola spara-fulmini in grado di fare tantissimi danni a corto raggio. In generale, sappiate che cercherà di avvicinarsi il più possibile, a volte teletrasportandosi accanto a voi.

Gauss piazzerà inoltre diverse trappole elettriche sul terreno, quindi fate attenzione a non andarci di sopra.

Ricordatevi poi di interrompere la sua Tempesta di Fulmini, l’attacco speciale più potente, non appena noterete che la sta per scatenare.

Come sconfiggere Reiner

Non appena inizierà la vostra battaglia contro Reiner, mettetevi immediatamente al riparo dietro la barriera presente davanti a voi.

Tenete d’occhio i nemici che lo aiutano e sconfiggeteli per continuare a ricaricare la vostra salute, per poi concentrare il fuoco sul boss.

Mantenetevi sempre ad una media distanza perché anche Reiner, come Gauss, è in grado di fare danni considerevoli se si troverà vicino a voi.

Se affronterete questo boss in co-op, tenete conto del fatto che ogni tanto riuscirà anche a curarsi: pazientate e continuate ad attaccarlo fino a quando non lo avrete abbattuto.

Come sconfiggere Molten Acari

Molten Acari è una bestia enorme ed estremamente pericolosa, che renderà praticamente inutili tutte le vostre armi a corto raggio o abilità in grado di rallentare il tempo.

Per poterlo battere, dovrete concentrarvi esclusivamente sul mantenere le giuste distanze e portare con voi le abilità più potenti a vostra disposizione.

Nella prima fase del boss, dovrete evitare di farvi colpire dai suoi attacchi speciali che non possono essere interrotti e colpirlo all’addome, fino a quando non rivelerà il suo punto debole.

Durante la seconda fase manderà all’attacco tanti piccoli ragni: fateli fuori tutti velocemente per ricaricare la vostra vita. Quando riemergerà, ripetete lo stessa procedura e sparategli all’addome, facendo attenzione anche ai suoi piccoli aiutanti.

La fase finale è sicuramente la più facile delle tre: concentratevi solo sullo sparare alle pustole di lava presenti sul suo corpo ed il gioco è fatto.

Come sconfiggere Moloch

Moloch utilizzerà due attacchi principali: un tornado infuocato ed una palla di fuoco, entrambi a distanza. Per evitarli, continuate a muovervi lungo tutta l’area ed il boss non riuscirà a colpirvi.

La maniera migliore per sconfiggerlo è utilizzare un fucile da cecchino o da assalto e mirare continuamente alla sua testa ed al corpo che trascina sulla schiena.

Fate solo attenzione a non farvi colpire nel caso decida di teletrasportarsi vicino a voi: continuate a muovervi ed a sparargli a distanza e la battaglia dovrebbe finire velocemente.

Come sconfiggere Chrysaloid

Dopo Molten Acari, il Chrysaloid è il secondo boss di Outriders ad essere un bestione gigante che affronterete durante la vostra avventura ed è sicuramente il boss più spaventoso affrontato fino ad ora.

Se il livello del vostro mondo è impostato al grado 4 o 5, fate particolare attenzione ai suoi colpi in quanto potrebbe essere in grado di uccidervi in appena due mosse.

Durante la prima fase, l’attacco più pericoloso è sicuramente quello a distanza: vedrete una linea rossa retta che indicherà che sta per fare quella mossa. Quando la noterete, riparatevi subito dietro una delle rocce e rimarrete al sicuro.

Quando deciderà di arrampicarsi sul tetto, tenete d’occhio i cerchi rossi che appariranno sul terreno e statene alla larga, in quanto indicheranno dove cadranno le rocce.

Tenete conto del fatto che, se avete scelto una classe che ha bisogno di sconfiggere nemici per potersi curare, non riuscirete a rigenerare la vostra vita fino alla seconda fase, durante la quale evocherà alcuni nemici volanti che possono avvelenarvi: uccideteli in fretta.

Per poterlo invece attaccare, vi consigliamo fortemente di mantenere le distanze e di utilizzare armi a lunga gittata: sfruttate dunque fucili da cecchino e da assalto, tenete d’occhio le sue mosse ed abbiate molta pazienza.

Eseguite alla lettera le nostre istruzioni ed in breve tempo sarete riusciti ad abbattere questo pericolosissimo boss.

In aggiornamento…