Outriders, come salire di livello velocemente

Avanzando su Outriders insieme ai vostri alleati affronterete continuamente sfide sempre più difficili. Per poterle affrontare al meglio, non servirà soltanto avere imparato adeguatamente le meccaniche di gioco ed ottenere un equipaggiamento adatto, ma anche aver raggiunto un livello che vi permetterà di affrontare i nemici più impegnativi.

In questa guida vi sveleremo come salire di livello velocemente, insegnandovi quali sono i metodi migliori per guadagnare esperienza.

Come salire di livello velocemente

Iniziamo questa guida ricordandovi che il vostro personaggio potrà arrivare al massimo al livello 30: oltre questa cifra non sarete fisicamente in grado di andare avanti ed avrete già tutti i mezzi necessari per sconfiggere ogni nemico.

Se avete bisogno di accumulare tanti punti esperienza, il modo più facile per assicurarvi di guadagnare tanti è impostare il vostro livello del mondo al grado più alto che avete a disposizione.

Nel gioco è presente un’impostazione che vi permetterà di selezionare automaticamente sempre il livello più difficile: assicuratevi che l’opzione sia attiva per risparmiare tempo e ricevere sempre le migliori ricompense possibili, tenendo conto che in totale avrete 15 possibili bilanciamenti di difficoltà.

Su Outriders riceverete sempre punti esperienza dopo aver sconfitto numerosi nemici. Se avete dunque bisogno di farmare in grande quantità, trovate una sidequest che vi permetterà di affrontare tanti avversari.

Ricordatevi che potete ripetere le missioni secondarie tutte le volte che volete, quindi si tratta di un eccellente metodo per salire di livello.

La missione secondaria che vi consigliamo di fare più volte si trova a Rift Town: per poterla avviare dovrete parlare con Audrey Storm.

In questa quest, dovrete sconfiggere Reiner ed i suoi uomini nel bunker: sarete circondati in breve tempo da tanti avversari che potrete uccidere per guadagnare moltissima esperienza.

Una volta fatto questo, tornate a parlare con Audrey tutte le volte che riterrete necessario, fino a quando non sarete saliti abbastanza di livello e non vi sentirete pronti ad imprese più eroiche.