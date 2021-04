Outriders, come farmare loot leggendario

Data la sua natura di shooter RPG, uno degli aspetti fondamentali di Outriders è sicuramente il loot del gioco, che può anche raggiungere diversi livelli di rarità. La rarità leggendario è la migliore presente in questo titolo, e sarà facile da distinguere in quanto possiede una particolare icona dorata ed avrà le statistiche migliori in assoluto.

In questa guida vi spiegheremo come farmare loot leggendario, illustrandovi i metodi migliori per ottenere subito il migliore equipaggiamento possibile.

Come farmare loot leggendario

Parlandoci chiaramente, non esiste un modo per spingere il titolo a darci sempre e comunque loot leggendario: trattandosi di elementi molto rari e forti, la fortuna sarà sempre e comunque un fattore chiave per il loro ottenimento.

Tuttavia, esistono alcuni piccoli trucchi molto utili per poter farmare l’equipaggiamento leggendario in meno tempo.

Il nostro consiglio principale è sicuramente quello di aumentare il grado massimo del livello del mondo: potrete sbloccarne fino a 15 e, se volete le migliori chance per ottenere l’equipaggiamento e le armi più rare, dovreste impostare il livello di difficoltà più elevato.

Se affronterete nemici particolarmente potenti su Outriders, avrete maggiori possibilità che essi possano droppare armi più potenti. Di conseguenza, dovreste concentrare i vostri sforzi sui boss e sui capitani di ogni missione.

Per poter massimizzare le vostre possibilità di ottenere loot leggendario, avrete dunque due scelte principali: ripetere continuamente le missioni secondarie, o sconfiggere nuovamente i boss della storia.

In entrambi i casi, il vostro obiettivo non sono i nemici piccoli, ma avere l’opportunità di sconfiggere continuamente gli avversari più forti, fino a quando non vi avranno dato l’equipaggiamento che desiderate.

Come ormai saprete, potete infatti rigiocare le sidequest e le missioni della storia tutte le volte che volete: si tratta dell’unico vero modo per poter farmare loot leggendario.

Dopo averli sconfitti tante volte, la fortuna vi sorriderà premiandovi con una delle armi o degli equipaggiamenti più forti del gioco: adesso potrete mostrare a tutti di che pasta siete fatti.