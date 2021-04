Anche se si tratta di un’esperienza votata principalmente al multiplayer, Outriders ha anche una campagna principale dalla discreta longevità. Grazie a questa caratteristica, anche chi vuole godersi semplicemente la trama del gioco può dunque essere accontentato nel migliore dei modi.

In questa guida risponderemo dunque ad una delle domande più comuni che i giocatori si pongono prima di iniziare la loro avventura: quanto dura Outriders?

Quanto dura Outriders?

Per capire quanto durerà la vostra esperienza su Outriders, è importante prima di tutto capire quali sono le vostre priorità per il completamento del gioco.

Se siete interessati unicamente alla campagna principale del gioco, e dunque sceglierete di ignorare completamente le missioni secondarie, la ricerca del migliore equipaggiamento e tutto il resto che il titolo è in grado di offrire, avrete comunque una durata più che rispettabile di 25-30 ore di gioco totali.

Facendo così, avrete in ogni caso tempo a sufficienza per godervi la storia del gioco e divertirvi finché l’avventura principale non sarà terminata.

Ci sentiamo però di dire che Outriders è un gioco che si specializza nei contenuti aggiuntivi e nello spingere i propri giocatori ad essere costantemente i migliori.

Se fate parte di quella fascia di giocatori che non vogliono perdersi alcun dettaglio e vogliono spolparsi questo videogioco il più possibile, sappiate che la lunghezza del gioco potrà raddoppiare o addirittura triplicare, per una massima durata stimata di circa 90 ore.

Questa durata naturalmente implica che voi affrontiate tutte le sfide più difficili ed otteniate tutto il miglior equipaggiamento disponibile del gioco.

Si tratta ovviamente di cifre molto indicative: la vera durata del gioco potrà cambiare a seconda del vostro stile di gioco e di tutto quello che avrete intenzione di fare.

Non esiste un modo giusto o uno sbagliato di giocare ad Outriders: gli sviluppatori hanno volutamente progettato il gioco in questa maniera per consentire a ciascun utente di godersi quest’esperienza nella maniera che preferisce, in base ai propri tempi e priorità.