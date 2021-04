Outriders, come ottenere soldi velocemente

Come in ogni gioco di ruolo che si rispetti, anche su Outriders sono presenti i soldi, necessari per acquistare oggetti. I frammenti, questo il nome della valuta usata su questo titolo, vi permetteranno di ottenere in breve tempo le migliori armi ed armature del gioco, consentendovi di affrontare al meglio ogni sfida.

In questa guida, vi spiegheremo come ottenere soldi velocemente, spiegandovi qual è il metodo migliore per guadagnare frammenti nel più breve tempo possibile.

Come ottenere soldi velocemente

Avrete tanti metodi a disposizione per potere ottenere frammenti, ma che alla fine avranno tutti un unico fattore in comune: affrontare e portare a termine tante missioni.

Ogni missione del gioco vi ricompenserà infatti con numerosi frammenti: più essa sarà difficile, più sarà ricca la ricompensa in denaro.

Come sempre, vi ricordiamo che ogni singola quest di Outriders è rigiocabile tutte le volte che volete, dunque approfittatene e cercate di ottenere continuamente le migliori ricompense.

A tal proposito, vi suggeriamo di individuare una missione particolarmente ricca di nemici impegnativi: sconfiggerli infatti non solo vi farà guadagnare tanta esperienza, come vi abbiamo già spiegato nella nostra guida apposita, ma a volte vi premierà anche con una quantità variabile di frammenti.

Per massimizzare le vostre ricompense, ricordatevi sempre di impostare il livello del mondo al grado più alto a vostra disposizione: questo infatti vi permetterà di ottenere bonus ancora più elevati.

Ricordatevi inoltre di esplorare continuamente il mondo di gioco alla ricerca di forzieri da aprire: ogni paio di ore si rigenereranno automaticamente, quindi potrete sempre approfittarne per ottenere il maggior numero di soldi possibile.

Infine, ma non per ordine di importanza, ricordatevi di organizzare a dovere il vostro inventario, vendendo gli oggetti che non vi servono più per ottenere frammenti extra.

Quando sarete sicuri di avere ottenuto equipaggiamento con la migliore rarità possibile, sentitevi poi liberi di smantellare sul posto armature poco efficienti per ottenere immediatamente frammenti.