Nier Replicant ver.1.22474487139… | Guida

Nier Replicant ver.1.22474487139… è il remaster-barra-aggiornamento del classico per PlayStation 3 e Xbox 360, uno dei titoli più oscuri che siano mai stati realizzati nell’intera storia del gaming.

Il gioco è particolarmente complesso sia che si parli di meccaniche base che di ottenere i tanto chiacchierati e agognati finali multipli.

Per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi una guida di Nier Replicant ver.1.22474487139… grazie alla quale potrete avere accesso a tutti i contenuti, della storia e collaterali, senza perdervi niente.

Nel caso in cui foste interessati a capire se ne valga la pena o meno, niente paura: abbiamo la nostra video recensione già pronta per voi.

Il titolo di Square Enix e Toylogic è un aggiornamento corposo rispetto all’originale, introducendo svariati contenuti aggiuntivi e ritoccando alcune delle meccaniche alla base del prodotto di partenza.

Un prodotto che è sempre stato nel cuore degli appassionati, nonostante i tanti difetti riscontrati al day one del tempo, ma che adesso si riesce a proporre come un capostipite serio per il franchise di Nier Automata.

Nier Replicant ver.1.22474487139…, tutto quello che dovete sapere

Nella prima parte della guida, vi mostriamo alcuni degli argomenti caldi su un progetto tanto curioso ed “ermetico”, in un certo senso.

Qui trovate, insomma, alcune delle risposte alle domande più comuni sul gioco, a cominciare dalle bizzarie sparse dal creative director Yoko Taro già nel titolo.

Nier Replicant ver.1.22474487139…, strategie e trucchi

In questa parte della guida, invece, esploriamo le strategie e i trucchi utili per farvi scoprire tutte le caratteristiche del titolo, e qualche consiglio su come non avvelenarsi il sangue su alcune delle sue componenti più spigolose.

In particolare il giardinaggio e la pesca sono elementi che richiederanno un bel po’ di pazienza per “funzionare”, ma una volta padroneggiati vi sapranno dare grandi soddisfazioni.

Nier Replicant ver.1.22474487139…, come sbloccare tutti i finali

Arriviamo alla parte più gustosa della guida, ovvero il segmento in cui vi spieghiamo come ottenere tutti i finali disponibili nel gioco.

Tutti questi contenuti, è bene precisarlo, sono spoiler-free e vi possono dare una mano a farvi un’idea del punto a cui sarete arrivati o della complessità del gioco.

Vi raccomandiamo di non perdervi questa parte poiché il vostro giudizio su Nier Replicant ver.1.22474487139… e sulle vicende che racconta potrebbero cambiare radicalmente una volta che li avrete provati sulla vostra pelle.

In bocca al lupo!