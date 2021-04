NieR Replicant ver.1.22474487139…, guida alla pesca

NieR Replicant ver.1.22474487139… contiene diversi minigiochi, tra cui quello della pesca che può essere piuttosto complesso da portare avanti.

In primis, per accedervi, non dovrete far altro che raggiungere Frontemare nella prima metà della storia e trovare un punto di pesca sul mare.

Parlate con il vecchio vicino allo specchio d’acqua, e vi darà una canna da pesca e la vostra prima esca per i pesci.

Parlandoci, inizierete una missione secondaria in nove parti, il cui completamento vi permetterà di aumentare il vostro livello di abilità nella pesca e di sbloccare delle specie rare.

Come pescare

Per iniziare a pescare, non dovrete far altro che trovare un buon punto adibito alla pesca e premere il tasto cerchio. Selezionate un’esca e premete il tasto croce per avviare il minigioco.

Una volta che il pesce avrà agguantato l’amo, cosa di cui vi accorgerete vedendo che la canna da pesca si piegherà in maniera ripida, muovete la levetta sinistra indietro e piegatela nella direzione opposta a quella in cui il pesce vi starà tirando.

Questo consumerà la resistenza del pesce, permettendovi gradualmente di farlo avvicinare a voi e infine catturarlo.

Il tipo di pesce che si ottiene dipende da due fattori: il punto in cui si pesca e l’esca che vorrete usare nel processo.

Potrete acquistare un’esca presso il negozio che troverete all’ingresso di Frontemare, sulla sinistra nella strada principale, mentre i punti in cui pescare sono:

il villaggio di Nier

le pianure settentrionali

la strada ad est

Frontemare (due punti diversi)

il deserto

La pesca è particolarmente importante in NieR Replicant ver.1.22474487139… perché contribuisce al progresso nella storia (c’è una missione in cui dovrete catturare il pesce sciamano) e nelle missioni secondarie.

Ma, cosa senz’altro più importante, il pesce catturato può essere rivenduto e spesso a caro prezzo, per cui se siete a corto di contanti e volete un modo relativamente rapido per farne un po’…