Nier Replicant ver. 1.22474487139…, dove e come trovare tutte le armi

Nier Replicant ver. 1.22474487139… è noto per i suoi molteplici finali, ma non sempre sarà facile ottenerli e soprattutto capire come giocarli.

Le tante armi sparse per il gioco avranno un ruolo in tutto questo, specialmente se vorrete vedere tutti i finali.

In particolare, sbloccare tutte le armi sarà fondamentale per vedere i finali dopo il finale B (ovvero i finali C, D ed E).

Questo vuol dire che dovrete raccogliere le 33 armi disponibili nel gioco, buona parte delle quali potrà essere ottenuta automaticamente lungo il corso della storia.

Le 33 armi di Nier Replicant

Le altre dovranno essere acquistate o sbloccate con le missioni secondarie: per sapere come completare quelle importanti, consultate la nostra guida sulle missioni secondarie che non dovete saltare.

Le armi vengono trasferite da una partita all’altra, quindi fondamentalmente avrete due run per ottenerne un bel po’ prima di pensare soltanto a raccogliere le rimanenti.

Questa è la lista delle armi che possono essere saltate perché non incluse nel flusso della storia di Nier Replicant ver. 1.22474487139… :

Spada foglia di ninfea: venduta dal fabbro del villaggio per 2400 pezzi d’oro (prima metà).

Flagello: venduto dal fabbro del villaggio per 16.800 pezzi d’oro (prima metà).

Pugnale del nirvana: potete trovarlo al secondo piano del Santuario perduto. Sali sulla scaletta di legno e distruggi la cassa per trovare l’arma (prima metà).

Luna crescente: aiutate la guardia che viene attaccata dalle Ombre vicino a Frontemare (prima metà).

Artiglio draconico: venduto dal fabbro di Facciata per 8400 pezzi d’oro (prima metà).

Lama del tradimento: potetetrovarla alla residenza di Emil appena prima della battaglia con il boss (prima metà).

Fede: la otterrete dal sindaco dopo aver liberato tutti gli abitanti nella Foresta dei miti (prima metà). Oppure potete acquistarla per un breve periodo di tempo dal fabbro del Nido per 18.500 pezzi d’oro (seconda metà).

Pugnale della fenice: venduto dal fabbro di Frontemare per 31.200 pezzi d’oro (seconda metà).

Sussurro del labirinto: ricevuto come ricompensa per la missione “Un ponte in pericolo” (seconda metà).

Tubo di ferro: potrete trovarlo durante la missione “La pietra magica” o riceverlo automaticamente dopo aver sbloccato il finale B (seconda metà).

Ascia della decapitazione: venduta dal fabbro del tuo villaggio per 19.200 pezzi d’oro (seconda metà).

Zanna gemella: rompi una cassa nel primo piano interrato della residenza di Emil vicino alla porta per cui serve una Tessera magnetica SA (seconda metà).

Ascia maligna: venduta dal fabbro di Frontemare per 21.600 pezzi d’oro (seconda metà).

Domabestie: rompi una cassa sul tetto del Santuario perduto (seconda metà).

Spada fenice: parla con le colombe nel castello del Signore delle Ombre e rompi la cassa che hanno accanto (seconda metà).

Canto del labirinto: ricevuto come ricompensa per la missione “Il sonno dei re” (seconda metà).

Usurpalancia: venduta dal fabbro di Frontemare per 21.600 pezzi d’oro (seconda metà).

La regina del male: rompi una cassa vicino alla seconda scaletta sul retro del Santuario perduto (seconda metà).

Alba: venduta dal fabbro del tuo villaggio o da quello del Nido per 21.600 pezzi d’oro (seconda metà).

Anatema: rompi una cassa appena prima di combattere contro P-33 al Cumulo di ciarpame (seconda metà).

Sacra lancia del comandante: venduta dal fabbro di Facciata per 32.400 pezzi d’oro (seconda metà).

Lancia del Drago: rompi la cassa nel castello del Signore delle Ombre appena prima di salire per le scale a chiocciola (seconda metà).

Lancia fenice: venduta dal fabbro di Facciata per 32.400 pezzi d’oro (seconda metà).

Grido del labirinto: ricevuto come ricompensa per la missione “La mappa rovinata” (seconda metà).

Abbraccio dello stolto, Lamento dello stolto, Accordo dello stolto: durante la tua seconda partita, potrai accedere al DLC Mondo dell’involucro riciclato leggendo il diario della madre del protagonista al primo piano di casa vostra. Sconfiggete i nemici dietro a tutte e tre le porte per ricevere le tre armi.