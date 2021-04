Nier Replicant ver.1.22474487139…, consigli per iniziare

Nier Replicant ver.1.22474487139… è un gioco particolarmente oscuro e, nonostante sia ad un primo sguardo piuttosto semplice, potrebbe richiedere alcuni consigli per iniziare.

Ora che il titolo per PC, PS4 e Xbox One è finalmente uscito, siamo ben lieti di fornirvene diversi, sia elementari che più profondi (ma sempre senza spoiler).

Viaggiate a bordo del cinghiale

Prima di tutto, tenete presente che potete cavalcare un cinghiale per esplorare velocemente le aree più grandi all’inizio del gioco.

Potrete ottenere un cinghiale completando la missione secondaria “Caccia al Cinghiale” ottenuta da un vecchio nel villaggio proprio pochissime ore dopo l’inizio della storia.

Guadagnate denaro

Sarà molto importante ai fini della storia guadagnare più denaro possibile e il modo migliore per farlo è senza dubbio dedicarsi alle missioni secondarie.

Mentre ce ne sono alcune che possono fornire ricompense importanti, non sono il solo aspetto che potrete tenere in considerazione per fare soldi rapidamente: potete raccogliere oggetti rari come la seta di ragno arcobaleno, ad esempio, presso la residenza di Emil e venderli.

Attività come la pesca e la coltivazione possono allo stesso modo farvi guadagnare un bel po’ di denaro, ma è bene considerare che si tratta di metodi più lenti.

Padroneggiate la pesca

E, a proposito di pesca, questa attività potrebbe risultare particolarmente ostica: il tutorial vi indicherà che dovrete muovere la lenza nella direzione opposta a quella del pesce, ma questo non significa solo destra o sinistra.

Infatti, dovrete tirare la lenza anche verso di voi in diagonale e, per capire se lo starete facendo nella maniera corretta, potrete tenere d’occhio l’indicatore nella parte inferiore dello schermo: se si svuoterà più velocemente, starete lavorando bene.

Acquistate le mappe

Se è vero che il denaro è importante, non siate tirchi: investite continuamente ogni qual volta vedrete una mappa di una nuova area acquistabile presso i negozi specializzati.

In questo modo, vi saranno d’aiuto per capire come si connetteranno le varie zone con gli ambienti aperti e in che modo muovervi al loro interno per ottenere quanto di buono vi offriranno.

Provate tutte le magie

Mano a mano che sbloccherete nuovi versi sigillati, il nostro consiglio è provare le magie che vi consegneranno anche se doveste trovarvi già bene con quelli che avete sbloccato in precedenza.

Questo perché alcune magie in particolare saranno molto utili contro certi tipi di nemici che incontrerete più avanti nel gioco e, nel caso non vi dovesse piacere la nuova combinazione di attacchi che avrete sbloccato, potrete sempre tornare al punto di partenza.

Inanellate combo, così

Quando si parla di attacchi, i combattimenti di Nier Replicant ver.1.22474487139… sono altamente personalizzabili e possono cambiare in maniera drammatica scegliendo un’arma diversa.

Paradossalmente, noterete che con le armi piccole (a una mano) e veloci (lance) farete un po’ di fatica ad inanellare combo, mentre con quelle pesanti e a due mani ne completerete parecchie.

Provate a mescolare gli attacchi con quadrato e triangolo non appena potete, ricordando che quest’ultimo può non solo chiudere una combo ma anche aprirla quando abbiamo uno spadone e riusciamo ad usare la schivata (R2) a dovere.

Attenzione ai nemici corazzati

Nella seconda metà del gioco incontrerete molteplici nemici corazzati, in grado di sfruttare le loro difese per ridurre sensibilmente le vostre capacità offensive.

In questi casi, dovrete usare molto la magia e in particolare la Lancia Oscura risulta piuttosto efficace quando si tratta di indebolire i nemici per poi avvicinarsi e finirli con gli attacchi fisici classici.

L’Esplosione Oscura torna anch’essa molto utile: vi terrà al riparo dai blast nemici e, allo stesso tempo, rallenterà il tempo dandovi più margine di manovra contro le Ombre più veloci.

Acquistate le armi ogni volta che potete

Ogni volta che sbloccherete una nuova area, otterrete dei negozi in cui potrete andare a fare compere e tanti tra questi vi proporranno armi da acquistare.

Ogni volta che potete, acquistate nuove armi anche se non vi servono per migliorare le vostre statistiche in attacco.

Le armi, che sono in totale 33, sono infatti fondamentali per sbloccare tutti i finali e, sebbene possano essere acquistate in tranquillità anche dopo aver completato il percorso A e quello B, più ne avrete accumulate e più velocemente potrete vedere i restanti finali.

Il livellamento delle armi non è così importante

Rispetto all’originale, questo remaster aggiunge le storie delle armi, che possono essere sbloccate attraverso il livellamento delle armi.

Si tratta di brevi e intensi racconti, ma che potrete lasciarvi per run successive poiché richiedono molti materiali e talvolta anche rari.

È preferibile, secondo noi, sacrificare queste risorse – anziché sull’upgrade delle armi, che lascia il tempo che trova in un gioco poco probante com’è il “nuovo” Nier – vendendole presso i negozi e facendo tanti soldi da spendere invece sull’acquisto di nuove armi per ottenere i finali.

Sbloccate tutti i finali

I finali multipli sono una caratteristica fondante dell’universo di Nier, e Nier Replicant ver.1.22474487139… non costituisce di certo un’eccezione.

Non vi riveleremo quanti sono – per scoprirlo e sapere come ottenerli vi rimandiamo alla nostra guida ai finali (senza spoiler) – ma sappiate che soltanto vederli tutti vi darà la conoscenza completa sulla storia del gioco e di questo mondo, nonché la possibilità di esprimere un giudizio sulla sua qualità.

Diversamente da altri giochi, questi finali non sono alternativi gli uni agli altri ma arrivano come culmine di percorsi che rivelano ogni volta nuove informazioni molto importanti e cambiano in maniera radicale la vostra opinione su personaggi e racconto.