Nier Replicant ver.1.22474487139…, come viaggiare velocemente

Il mondo di Nier Replicant ver.1.22474487139… non è particolarmente ampio, ma i giocatori dell’originale sapranno che la velocità di movimento del protagonista può essere un po’ frustrante.

In nostro soccorso viene un’opportunità che, senza prestare la dovuta attenzione al gioco, qualcuno potrebbe perdersi.

In Nier, infatti, è possibile addomesticare un cinghiale per far sì di poterlo cavalcare ed esplorare la mappa molto più velocemente che a piedi.

Per riuscirci, dovrete però completare alcuni step che, come capita spesso in questo oscuro titolo, potreste perdervi senza prestare la dovuta attenzione.

Come cavalcare il cinghiale

Per ottenere il cinghiale come mount, infatti, bisognerà raccogliere la missione secondaria Caccia al Cinghiale in Nier Replicant ver.1.22474487139…

La missione potrà essere sbloccata nella prima metà del gioco presso il villaggio di Nier, poco dopo aver completato il prologo.

Il vecchio vi chiederà di liberare le pianure settentrionali appena fuori il villaggio da un cinghiale indemoniato che minaccia i cittadini.

Si tratta di una prima vera e propria boss fight che dovrete condurre una volta usciti nelle pianure settentrionali, in fondo a sinistra della mappa dopo aver superato un ponticciolo in legno.

La sfida non è troppo semplice se la prendete all’inizio del gioco ma nel complesso vi basterà evitare con la schivata (R2) gli attacchi in corsa del cinghiale, che potrebbero farvi parecchio danno.

Una volta battuto il cinghiale, portatene la zanna come prova al vecchio, che ve la restituirà per addomesticare ogni animale di questa specie.

È così che troverete un cinghiale appisolato fuori ogni centro abitato in cui vi recherete, e in tale maniera potrete spostarvi molto velocemente tra le diverse aree del gioco.

Noterete che potrete persino attivare una sorta di turbo quando sarete a bordo del cinghiale, ma fate attenzione: in questi passaggi, il cinghiale sarà difficile da guidare.

Se andrete a sbattere contro un albero o una parete rocciosa non subirete alcun danno ma potrà capitare che cadiate in mezzo ad un mucchio di Ombre e possiate subirne le conseguenze.