Nier Replicant 1.22474487139…, cosa cambia dall’originale?

Nier Replicant 1.22474487139… è un titolo particolarmente oscuro, forse addirittura più del classico per PlayStation 3 e Xbox 360.

Gli appassionati si chiedono cosa cambi rispetto a quel gioco, dal momento che Square Enix e Toylogic sono stati piuttosto reticenti su questo argomento.

Cosa cambia a confronto con quel gioco? I ritocchi apportati all’originale Nier Replicant, o Nier Gestalt, sono molteplici.

In primis, sebbene siano ritornati tutti gli attori del primo titolo, i dialoghi sono stati ritoccati leggermente e adesso tutte le conversazioni con i personaggi, primari e secondari, sono doppiate.

Gli attori che prestano le loro voci a 2B e 9S in inglese e in giapponese hanno lavorato anche su questo gioco.

Le differenze con Nier Replicant e Nier Gestalt

I combattimenti, inoltre, hanno ricevuto degli ammodernamenti in modo da avvicinarsi maggiormente al seguito, Nier Automata.

Ciò vuol dire che, tra le altre cose, sarà possibile caricare gli attacchi magici speciali pur continuando a muoversi, il che non era fattibile nell’originale.

Ora esiste anche una nuova modalità di combattimento automatico per tutti coloro che vogliono concentrarsi solo sulla storia.

L’opzione può essere attivata e disattivata premendo un semplice tasto. Questa modalità è disponibile solo quando si gioca a difficoltà facile.

In aggiunta, è stato introdotto un nuovo episodio all’interno della storia, in cui dovremo esplorare il relitto di una nave a Frontemare e battere un inaspettato, pericoloso boss.

I giocatori potranno scoprire una nuova storia e un’emozionante battaglia boss durante la loro partita, all’interno del nuovo episodio della sirena che vede come protagonisti una nave naufragata e una ragazzina.

Una volta ottenuto il Finale A, gli utenti potranno ottenere anche i dungeon aggiuntivi del “Mondo dell’involucro riciclato”.

In questo DLC uscito precedentemente solo in Giappone, e anche conosciuto con il nome di “15 Nightmares”, i fan potranno mettersi alla prova in una serie di dungeon impegnativi nei panni del protagonista.

Completando i dungeon, si otterranno delle armi e dei completi aggiuntivi, come “Kabuki” e “Samurai”. Sarà anche possibile cambiare l’aspetto dei proiettili nemici sul volto di Emil nel menu delle opzioni dopo aver ottenuto uno qualsiasi di questi completi.

Dopo aver completato la prima partita, si sbloccherà un’opzione per cambiare la musica di sottofondo con i brani dell’acclamata colonna sonora di Nier Automata.

Oltre ad una grafica rivista con risoluzione a 1080p e 60fps nonché una rivisitazione del volto di Kainé, sono state implementati le storie delle armi, un dettaglio visto in Nier Automata.

Per sbloccarle, i giocatori non dovranno far altro che potenziare le armi e sbloccarne livelli superiori presso il negozio al Cumulo di Ciarpame, scoprendo di più delle loro tristi vicende.

Infine, è stato innestato un nuovo Finale E, che aggiunge informazioni essenziali per la comprensione della lore di Nier e del suo secondo capitolo, Automata.