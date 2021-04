Nier Replicant ver.1.22474487139…, come fare soldi velocemente

Nonostante la sua vena poetica, Nier Replicant ver.1.22474487139… è comunque un action RPG regolare e come in ogni esponente del genere è importante fare soldi – se possibile, fare soldi velocemente.

Eccoci qui, dunque, con qualche indicazione su come fare soldi velocemente nel remaster del titolo dal creative director di Nier Automata, Yoko Taro.

Guadagnare bene e in fretta sarà la chiave per farvi ottenere gli oggetti più utili ai fini non tanto del gameplay, quanto della storia: le armi, tramite le quali potrete accedere a tutti i finali disponibili.

Un modo veloce per guadagnare è dedicarsi alle missioni secondarie, che fin dall’inizio vi elargiranno oggetti preziosi da poter vendere e denaro contante.

Come guadagnare monete in fretta

Mentre ce ne sono alcune che possono fornire ricompense importanti, non sono il solo aspetto che potrete tenere in considerazione per fare soldi rapidamente.

Potete raccogliere oggetti rari in Nier Replicant ver.1.22474487139… come la seta di ragno arcobaleno, ad esempio, presso la residenza di Emil (ma soltanto quando Yonah inizierà a ricevere lettere misteriose, altrimenti pur raggiungendola non si attiverà alcun incontro) e venderli.

Attività come la pesca e la coltivazione possono allo stesso modo farvi guadagnare un bel po’ di denaro, ma è bene considerare che si tratta di metodi più lenti.

In particolare, pescare il pesce reale – qualcosa di relativamente facile sulla strada ad est tra il Santuario Perduto e il Deserto – usando i vermi di terra come esca vi consentirà di guadagnare 4.000 monete per pezzo.

I fiori possono procurarvi dalle 600 alle 5000 della Lacrima Lunare, ma il problema è che la loro coltivazione richiede svariate ore del tempo reale.

Il Cumulo di Ciarpame è probabilmente il posto in cui farete più soldi e più in fretta, a patto che non usiate i materiali che vi troverete per potenziare le vostre armi (e ottenere così nuovi livelli e storie delle armi).

I robot battuti vi lasceranno infatti enormi quantità di cavi, batterie, motori, leghe e olio, grazie ai quali spesso e volentieri vi ritroverete ricchi senza neppure accorgervene.

Tra gli oggetti più preziosi troverete la lega di memoria (4800 monete), da ottenere mandando al tappeto i robot-boss più grandi, ma anche la lega di titanio (800) e l’olio per motori (600).

L’olio per motori è in particolare un drop molto raro che si guadagna battendo i nemici volanti del Cumulo di Ciarpame.

Un buon punto per ottenerlo è la sala prima delle scale a chiocciola che portano al boss, dove ricompaiono ogni volta che si accede alle scale e si torna indietro.