5 curiosità su Nier Replicant 1.22474487139…

Nier Replicant 1.22474487139… è il remaster di un grande classico per PlayStation 3 e Xbox 360, ma anche un gioco molto oscuro.

Il titolo porta la firma del creative director Yoko Taro ed è pieno come un uovo di misteri difficili da raggiungere.

Il gioco è ora disponibile per PC, PS4 e Xbox One, ed è il predecessore di un altro instant classic come Nier Automata, disponibile per le stesse piattaforme.

Queste 5 curiosità che vi mostriamo sono soltanto una parte misera di quelle che potrete trovare in rete, ma alcune delle più significative legate al progetto.

Una lingua inventata

In pochi sanno che Emi Evans, la voce della canzone “Song of the Ancients”, ha scritto il testo in una lingua inventata da lei.

Si tratta infatti di un mix di parole giapponesi, inglesi, spagnole, italiane, portoghesi, francesi, e gaeliche (scozzesi).

Che fine ha fatto il sole?

Anche di giorno, non si vede mai il sole in cielo. C’è una spiegazione specifica per cui questo fenomeno (non) si verifica.

Ciò accade perché l’asse del pianeta si è inclinato durante il grosso cataclisma che ha provocato la fine del mondo molto tempo prima dell’inizio del gioco.

Il prologo

Il prologo giocabile è ambientato 1312 anni prima dell’inizio di Nier Replicant 1.22474487139…

In quella timeline, curiosamente, le estate sono innevate come conseguenza diretta degli avvenimenti seguiti al finale E di Drakengard.

L’eredità di Drakengard

Il franchise di Nier è collegato a doppio filo a Drakengard 3, un titolo epico-fantasy-medievale di Yoko Taro per PlayStation 2.

Nel finale E di Drakengard 3, una creatura divina chiamata “bestia madre” viaggia fino alla Terra attraverso uno squarcio dimensionale.

Qui viene uccisa da aerei da caccia e si disintegra in cenere, e questa cenere sarà la causa della piaga che farà estinguere quasi tutta l’umanità.

La pesca

Una serie di missioni secondarie piuttosto lunga è incentrata sulla pesca e quest’attività curiosamente è alquanto complessa.

A quest’attività si viene comunque preparati da una missione principale, dove, è questa la chicca, se non riuscite a pescare i pesci necessari durante quella sezione, il gioco permetterà di saltarla dicendo che ci vuole troppo tempo per catturare quel pesce.