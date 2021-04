Nier Replicant ver.1.22474487139…, guida agli eventi che potete perdervi

Nier Replicant ver.1.22474487139… comprende alcuni avvenimenti che potete sbloccare solo in determinate condizioni.

Una volta saltati questi eventi, infatti, non li troverete più nel gioco – a patto che non ricominciate la storia completamente daccapo.

La buona notizia è che qui abbiamo una lista delle cose che potete perdervi e di ciò che dovrete fare per evitare di correre questo rischio.

Alcune di queste includeranno lievi spoiler, che non vi riveleranno i contenuti per filo e per segno ma potrebbero anticipare conseguenze delle vostre azioni.

Il finale D cancellerà i vostri salvataggi

Guardare il finale D cancellerà tutti i vostri salvataggi in maniera permanente, e questo non è affatto uno scherzo.

Non ci sarà modo, infatti, di recuperarli, per cui prestate attenzione quando sceglierete l’opzione che vi porterà a guardare questo finale se non avete sbloccato ancora gli altri.

Per tutte le informazioni al riguardo, consultate la nostra guida ai finali.

Non potrete usare lo stesso nome dopo il finale D

Dopo aver visto il finale D ed esservi fatti cancellare tutti i salvataggi, avrete la chance di ricominciare il gioco dall’inizio – cosa che vi consigliamo caldamente di fare.

Tuttavia, non potrete riutilizzare lo stesso nome che avevate usato nei salvataggi cancellati, per cui dovrete sceglierne un altro.

Alcune quest possono essere completate solo nel primo percorso

Alcune missioni secondarie potranno essere completate soltanto durante il primo percorso, quando giocherete con il Nier giovane.

Arrivando alla seconda metà, con il Nier adulto, vi terrà infatti fuori da quelle misioni secondarie definendole come impossibili da completare.

Queste missioni non vi impediranno di ottenere tutti i finali, sebbene vi ritroverete a dover acquistare una specifica arma anziché recuperarla senza alcun costo.

Le lettere di Jonah

Giocando nella prima metà come giovane Nier in Nier Replicant ver.1.22474487139…, riceverete alcune lettere da Jonah, la sua sorellina malata.

Una volta diventato adulto Nier, non riuscirete a rivisitare e provare gli eventi esclusivi di Nier giovane.

Animali selvatici

Poiché la seconda metà del gioco è ambientata diversi anni dopo la prima, noterete alcuni cambiamenti importanti nelle ambientazioni.

Tra questi, l’assenza completa di animali selvatici come pecore, montoni e cervi, che sono scomparsi del tutto per via dell’invasione delle Ombre.

Il Nido

Dopo aver battuto Wendy, per ragione connesse alla storia, non potrete più accedere al villaggio de Il Nido.

Prima che ciò accada, assicuratevi di aver ottenuto la spada ad una mano Nobuyushi, che già potreste esservi persi nella prima metà e potrete recuperare soltanto qui, oltre alle uova d’aquila.

Recuperare tutte le armi è fondamentale per vedere i finali, per cui assicuratevi di avere quell’arma prima di progredire nella storia quando, nella seconda metà, avrete del tempo per visitare il Nido.