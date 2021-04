Quanto dura Nier Replicant ver.1.22474487139…?

Nier Replicant ver.1.22474487139… è un action RPG ma uno di quelli dalla struttura piuttosto particolare, che richiederà l’attraversamento di finali multipli per dirsi davvero finito.

Il gioco può contare su molteplici percorsi, ognuno dei quali aggiungerà qualcosa di nuovo in termini di storia e peculiarità sulle trame dei personaggi.

Definirne la durata potrebbe essere dunque un esercizio pericoloso, dal momento in cui potreste voler passare di più su un ramo anziché un altro, oppure potreste spendere parecchio tempo sul completamento delle 70 missioni secondarie incluse.

Un buon aiuto in questo senso è la nostra guida alle missioni secondarie, in cui vi abbiamo fatto presenti quelle davvero importanti da completare “necessariamente”.

La durata di Nier Replicant e i finali

Ciò detto, è bene sottolineare fin da subito come Nier Replicant ver.1.22474487139… sia suddiviso fin da subito in due parti.

Una prima è affidata al protagonista Nier (il cui nome sarà scelto soltanto da voi prima di cominciare) giovane, e l’altra da lui stesso ma da adulto.

Entrambe, cumulativamente, vi terranno impegnati poco più di 20 ore, tempo nel quale riuscirete a vedere il primo finale A.

Per il finale B dovrete rigiocare tutta la seconda metà della storia, per un totale di altre 10 ore circa (in genere, un po’ di meno ora che sapete precisamente cosa fare e potete giocare anche al livello di difficoltà più basso con combattimenti automatici).

Per il finale C dovrete fare la stessa cosa di nuovo ma tenete presente che dovrete ottenere tutte le armi del gioco, per cui, se ve ne sarete lasciata indietro qualcuna, vi servirà un po’ di tempo in più rispetto a quelle 10 ore in modo da completare le poche missioni secondarie richieste per averle e/o acquistarle.

Il finale D può essere invece ottenuto semplicemente compiendo una scelta diversa poco prima di vedere il finale C, per cui non dovrete spendere altro tempo nel gioco; badate soltanto a tenere attivo un salvataggio prima di compierla.

Il finale E, in conclusione, richiederà che ricominciate il gioco daccapo ma niente paura: dovrete giocare soltanto una porzione contenuta delle prime 10 ore, più un paio che rappresenteranno del gameplay inedito, stavolta.

Nel complesso, quindi, la durata di Nier Replicant ver.1.22474487139… può superare tranquillamente le 50 ore concentrandosi sui contenuti principali e prendendo “solo” le deviazioni necessarie per vedere tutti i finali.