Fra poco tutti i giocatori saranno in grado di godersi Biomutant, l’ultima avventura open world action RPG pubblicata da THQ Nordic e realizzata da Experiment 101.

Ricordiamo infatti che l’uscita di Biomutant è prevista per il 25 maggio 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma che includerà anche delle ottimizzazioni next-gen una volta avviato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Si tratta di un titolo molto ambizioso, in cui saranno presenti tantissime attività da svolgere e che promette di intrattenere i giocatori di tutto il mondo con molte ore di divertimento.

In occasione dell’imminente lancio su PC e console, noi di SpazioGames abbiamo pensato di realizzare una guida completa di Biomutant, che possa aiutarvi ad affrontare questa nuova avventura con tutte le informazioni di cui avrete bisogno.

Detto questo, non ci resta che augurarvi una buona lettura e sperare che questa nuova storia sia di vostro gradimento!

Biomutant: tutto quello che dovete sapere

Nella parte introduttiva della nostra guida, vi sveleremo tutto ciò che è necessario sapere su Biomutant ed il suo mondo, rivelandovi come selezionare la classe, quanto tempo potrete aspettarvi di giocare e che cosa potrete aspettarvi dal finale dell’avventura.

Con queste informazioni iniziali, avrete già delle informazioni indispensabili per gestire al meglio il vostro tempo e compiere le migliori azioni possibili, ma gli amanti dell’esplorazione potrebbero desiderare qualcosa di più ricco…

Biomutant: guida all’esplorazione

Nella seconda parte della nostra guida vi sveleremo tutti i segreti legati all’esplorazione del mondo, spiegandovi in che modo le vostre scelte potranno condizionare la vostra avventura e come rendere il piacere della scoperta ancora più divertente.

Queste utili informazioni vi permetteranno di essere preparati ad ogni possibile novità del gioco: nel caso doveste avere bisogno di un’ulteriore mano per poter diventare i migliori giocatori in assoluto, la prossima sezione potrebbe essere più intrigante…

Biomutant: strategie e trucchi

La parte finale della nostra guida è dedicata esclusivamente ai migliori trucchi ed alle strategie necessarie per poter rendere il nostro protagonista più forte che mai: scoprirete come diventare ricchi e potenti in breve tempo e le migliori tattiche per affrontare la vostra nuova avventura senza problemi.

Ora sapete davvero tutto ciò che vi serve per affrontare la vostra avventura in questo nuovo mondo: nessun nemico o tribù potrà più farvi paura.

A questo punto, non ci resta che augurarvi un buon divertimento: è arrivato il momento di dimostrare che anche i gatti antropomorfi mutanti possono fare la differenza.