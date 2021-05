Biomutant, come guadagnare soldi velocemente

Nel mondo di Biomutant sarà importante riuscire a rimanere sempre pronti ad ogni pericolo e prepararsi a dovere con il proprio equipaggiamento.

Nonostante l’esplorazione potrà regalarci la maggior parte dei materiali che ci serviranno per affrontare le sfide di Biomutant, avremo anche la possibilità di utilizzare i soldi per ottenere un ulteriore vantaggio.

In questa guida vi sveleremo dunque come guadagnare soldi velocemente su Biomutant, spiegandovi i migliori trucchi per ottenere monete in grande quantità.

Se avete bisogno di ulteriori trucchi o suggerimenti per portare a termine la vostra avventura, vi consigliamo di non perdervi la nostra guida di Biomutant.

Come ottenere denaro velocemente su Biomutant

Potrete recuperare velocemente soldi esplorando nel mondo saltando attraverso i Verdo-Mat, in cui troverete appesa una foglia.

Una volta fatto ciò, sarete in grado di ottenere velocemente il denaro di Biomutant, che potrete spendere all’interno dei negozi.

Potrete trovare i negozi all’interno dei villaggi sparsi in giro per il mondo e vi permetteranno di ottenere sempre il miglior equipaggiamento possibile per ogni occasione.

Se avete però bisogno di guadagnare soldi ancora più rapidamente, ricordatevi di non tenere nel vostro inventario oggetti che non vi servono.

All’interno dei negozi potrete infatti vendere anche diversi strumenti che non vi saranno di alcun aiuto, come le cianfrusaglie e diversi upgrade che non stiamo utilizzando più, probabilmente perché non più corrispondenti al nostro attuale livello.

In generale, vogliamo sottolineare come sarà molto difficile che vi ritroviate nella situazione di dover fare acquisti: il ricco mondo di gioco saprà sempre come premiarvi, assicurandosi che voi possediate sempre i migliori equipaggiamenti possibili.

Tuttavia, nel caso non abbiate voglia di esplorare molto o se, più semplicemente, preferite stare al sicuro in caso di emergenze, con questi piccoli trucchi vi assicurerete di essere sempre ricchi.