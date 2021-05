Biomutant, come scegliere con quali tribù allearsi

Nell’open world di Biomutant non potremo soltanto limitarci ad esplorarne i dintorni a nostro piacimento, ma dovremo anche scegliere da che parte vorremo stare per il destino del mondo.

Su Biomutant saranno infatti presenti diverse tribù, affiliate con la luce e l’oscurità, con cui il nostro protagonista potrà scegliere di allearsi durante il corso della storia.

In questa guida vi aiuteremo dunque a capire come scegliere con quali tribù allearsi su Biomutant, spiegandovi le piccole differenze tra ciascuna di esse.

Per tutti i migliori suggerimenti che potranno aiutarvi a portare a termine la vostra avventura, non perdetevi la nostra guida di Biomutant.

Con quali tribù è meglio allearsi su Biomutant?

Le tribù sono divise in due distinte categorie, come anticipavamo nell’apertura: una di esse sarà legata alla luce, mentre l’altra all’oscurità.

In totale potrete scegliere di allearvi con 6 tribù, ma solamente due di queste saranno disponibili all’inizio di Biomutant: sono i Miriadi per la luce ed i Jagni per l’oscurità.

Sottolineiamo che non sarà obbligatorio doversi alleare con loro: potremo infatti saltare questa fase ed avanzare ulteriormente per la nostra strada, dato che sono presenti diverse missioni iniziali.

I miriadi rappresenteranno la luce suprema, che indica il massimo rispetto ed impegno per la giustizia, l’onore e la compassione.

I jagni, al contrario, rappresentano l’oscurità, che indica mancanza di impegno ed incrollabile egoismo.

Le altre tribù, seppur appartenenti alle stesse categorie d’aura, rappresentano unicamente delle sfumature di luce ed oscurità.

L’elenco è dunque completato dagli Ankati (Luce), Netra (Vaga Luce), Lutei (Oscurità Suprema) e Pichu (Vaga Oscurità)

Cosa cambia saltando la conquista degli avamposti?

Una volta che avrete ottenuto abbastanza avamposti, potrete dirigervi direttamente alla fase finale di Biomutant, saltando le ulteriori conquiste.

Non conquistarli vi impedirà semplicemente di ottenere le armi legate a quelle tribù, ma non condizionerà in alcun modo il vostro finale.

Si tratta infatti dell’unica differenza tra le varie tribù, invece l’affiliazione che condizionerà anche il finale rimarrà la stessa, permettendovi di scegliere a vostro piacimento la vostra sfumatura di luce o di oscurità preferita.