Biomutant, le migliori mutazioni

Essere una razza antropomorfa mutante ha certamente i suoi vantaggi nell’universo di Biomutant, dato che ci permetterà di accedere ad abilità esclusive.

Stiamo parlando naturalmente delle mutazioni, che ci consentiranno di ottenere poteri particolari: scegliere i migliori sarà fondamentale per completare la nostra storia su Biomutant.

In questa guida vi aiuteremo dunque a capire quali sono le migliori mutazioni, spiegandovi perché dovreste concentrarvi sullo sbloccarle prima di tutte le altre.

Per ulteriori trucchi e suggerimenti su come incominciare la vostra avventura, ricordatevi di consultare la nostra guida di Biomutant.

Quali sono le migliori mutazioni su Biomutant?

Le mutazioni, spiegate in parole povere, sono semplicemente delle abilità speciali che potrete sbloccare nel corso dell’avventura.

Sono divise in due categorie distinte, che potrete sbloccare con le rispettive valute di Biomutant: Biogenetica e Poteri Psionici.

Per poter sbloccare caratteristiche legate alla biogenetica dovremo spendere Bio-Punti ottenuti aprendo contenitori, sconfiggendo bio-bestie o, semplicemente, recandosi nei siti delle torri nucleari.

I Punti PSI, necessari invece per potenziare i poteri psionici, potranno essere ottenuti interagendo con santuari, prigionieri e civili e potrete sbloccare in base ai vostri dialoghi.

Alcuni Poteri Psionici richiederanno un’aura specifica, spingendovi dunque a scegliere tra Luce ed Oscurità per poter ottenere queste particolari abilità.

L’unico Potere Psionico che vi consiglieremo in questa guida è però di tipo neutro e potrà essere sbloccato da qualunque personaggio: si tratta del Gelone, in grado di rendere il terreno estremamente scivoloso e di far subire a tutti i nemici danni da freddo.

Potrete però equipaggiare contemporaneamente fino a quattro mutazioni, che vi consigliamo di riempire, almeno inizialmente, con le seguenti Biogenetiche: Balzo Tempestoso, Ciuffi Radioattivi e Fungo.

Il Balzo Tempestoso è attivabile mentre saremo a mezz’aria e ci consentirà di cadere velocemente sul terreno, facendo danni a tutti i nemici dell’area.

I Ciuffi Radioattivi faranno invece costantemente danni radioattivi a tutti i nemici colpiti; infine, il Fungo è particolarmente utile per saltare più in alto, ma potrà essere utilizzato anche contro i nostri nemici per costringerli ad un balzo improvviso.

Con queste mutazioni dovreste essere in grado di poter affrontare ogni singola sfida che il gioco ha da offrirvi: naturalmente spetterà poi a voi sperimentare e decidere quelle più indicate al vostro stile di gioco.