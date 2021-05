Biomutant, come scegliere la migliore classe

Quando inizierete la vostra avventura su Biomutant, dovrete decidere che tipo di personaggio interpretare e quali abilità dovreste possedere.

I giocatori saranno dunque chiamati a selezionare la migliore classe possibile per il nostro protagonista antropomorfo di Biomutant, ognuna delle quali avrà diverse abilità speciali.

In questa guida vi aiuteremo dunque a capire come scegliere la migliore classe su Biomutant, spiegandovi le differenze per ciascuna di esse in relazione anche alle specie selezionabili.

Per ulteriori suggerimenti su come iniziare al meglio la vostra avventura, vi consigliamo di non perdere la nostra guida di Biomutant.

Quale è la migliore classe su Biomutant?

In questo gioco avrete la possibilità di scegliere una delle sei diverse classi, ognuna delle quali avrà a disposizione delle abilità uniche.

La prima classe di Biomutant è il Tiratore: possiede un’abilità particolarmente utile chiamata Ricarica Perfetta, che vi permetterà di ricaricare all’istante le vostre armi a distanza, oltre che ad aumentarne il danno del 20% sul vostro prossimo caricatore.

Il Commando aumenterà invece permanentemente il danno degli attacchi a distanza del 10% grazie all’abilità Furia; entrambe queste classi sono dunque indicate per chi ama non avvicinarsi troppo.

Lo Psicofolle è sicuramente una delle classi più uniche, in quanto dotata di poteri psichici: con l’abilità Psicopalla potrete lanciare una palla elettrica nella direzione del vostro avversario, mentre l’abilità Megamente ci permetterà di aumentare la nostra energia Ki del 20%.

Il Sabotatore è invece indicato per chiunque ami combattere a distanza ravvicinata: grazie all’abilità Doppia Presa Argentea potremo equipaggiare due armi corpo a corpo diverse, in più la skill Ipergenetica ridurrà del 20% il costo in energia delle schivate.

Infine, la Sentinella è la classica classe «Tank» del gioco: ideale per chiunque voglia subire meno danni possibili, dato che aumenterà il valore della corazza base di 10 grazie all’abilità Resistenza.

Tra queste classi, nel caso siate indecisi sul come affrontare la vostra prima run, suggeriamo di utilizzare il Tiratore: la ricarica delle armi, senza la sua abilità speciale, richiederà infatti molto tempo.

Con il Tiratore sarete dunque in grado di infliggere tanti danni in breve tempo, tenendo sempre le giuste distanze dai nemici più pericolosi.

Quale è la migliore specie su Biomutant?

Biomutant vi permetterà anche di scegliere una delle cinque specie antropomorfe disponibili per l’avventura.

Ognuna delle razze non cambierà unicamente il vostro aspetto estetico, ma vi permetterà di ottenere anche un piccolo bonus alle statistiche.

Di conseguenza, vi consigliamo di tenerli d’occhio e di scegliere la specie più adatta alle vostre caratteristiche, per poter ottenere il meglio dalle vostre abilità.

Il Primal e l’Hyla sono classi prettamente bilanciate e non offriranno bonus particolarmente evidenti, rendendole scelte ideali per giocatori che vogliono essere pronti ad ogni evenienza.

Il Dumdon aumenterà notevolmente i danni Corpo a Corpo, rendendola una scelta indicata per il Sabotatore.

Dato che il Rex garantirà un maggior bonus alla Salute, il collegamento ideale dovrebbe essere con la Sentinella.

Il Fip migliorerà notevolmente la nostra Energia Ki, il che naturalmente significa che uno Psicofolle sarà in grado di avere notevoli bonus.

Infine, il Murgel è una razza più indicata a chi preferisce esplorare, dato che aumenterà le probabilità di trovare bottino e migliorerà le nostre capacità di baratto, oltre a rendere più probabili i colpi critici.