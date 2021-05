Biomutant, come ottenere nuove cavalcature

Su Biomutant non affronteremo la nostra avventura da soli: non solo dovremo allearci con le relative tribù, ma potremo anche avere un fidato compagno al nostro fianco.

Nel mondo di Biomutant avremo infatti la possibilità di sbloccare delle cavalcature, che potremo utilizzare per esplorare più rapidamente le aree di gioco.

In questa guida vi spiegheremo dunque come ottenere nuove cavalcature su Biomutant, descrivendovi le azioni necessarie e quante potrete ottenerne in totale.

Per ulteriori suggerimenti che potranno portarvi a completare il gioco più rapidamente, non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Biomutant.

Come sbloccare nuove cavalcature su Biomutant

Nel mondo di gioco troverete diversi rovi sparsi in giro e dovrete scivolare sotto ad essi: facendo così sarete in grado di ottenere i Pip-Pop.

I Pip-Pop rappresentano l’unico metodo che avrete a disposizione su Biomutant per poter sbloccare nuove cavalcature con cui esplorare il mondo.

Il nostro fortissimo consiglio è, di conseguenza, quello di esplorare il più possibile le diverse aree del gioco alla ricerca di questi particolari rovi.

Questi luoghi non sono molto comuni e sono rari da trovare, ma ogni macrosezione della mappa avrà a disposizione un’area del genere, che vi permetterà di ottenere una nuova cavalcatura.

Inoltre, ogni volta che accederemo ad una nuova area del gioco, sul lato dello schermo troveremo un elenco di tutto ciò che potremo trovare al suo interno.

Ci sono 8 tipi di cavalcature diverse che potrete addestrare: la prima di queste sarà il Cavapro Azzurro Puki, mentre poco più avanti potrete sbloccare anche il Putocavapro.

Di solito sarete in grado di trovare in giro per il mondo dei branchi con vari tipi di cavalcature, che vi aiuteranno a capire quali potrete trovare nell’area di gioco.

Una volta ottenuta più di una cavalcatura, potrete scegliere la vostra preferita tenendo premuta la croce direzionale in basso: vi comparirà una ruota con tutte quelle sbloccate, da cui selezionare quella che vorrete al vostro fianco.