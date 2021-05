Biomutant, consigli per iniziare

Sta per arrivare il momento di buttarsi su Biomutant, l’ultimo Action RPG Open World pubblicato da THQ Nordic e sviluppato da Experiment 101.

Il mondo di Biomutant è ricco di elementi da esplorare ed attività da svolgere, dunque molti giocatori alle prime armi potrebbero avere bisogno di una mano per capire come iniziare la propria avventura.

Per questo motivo, abbiamo deciso di realizzare una guida in cui vi forniremo i migliori consigli per iniziare Biomutant, provenienti direttamente dai nostri esperti.

Non appena saprete tutto ciò che vi occorrerà per iniziare l’avventura, vi consigliamo di dare un’occhiata a tutti i nostri trucchi e suggerimenti presenti nella nostra guida di Biomutant.

Tutto ciò che dovete sapere per iniziare Biomutant

Dato che si tratta di un gioco completamente nuovo e di un mondo inesplorato da scoprire, abbiamo pensato di elencarvi tutto ciò che è necessario sapere per poter affrontare la vostra storia senza problemi.

Senza farvi aspettare oltre, vi auguriamo una buona lettura e vi lasciamo ai nostri consigli per iniziare Biomutant, nella speranza che possano tornarvi utili.

Usate le combo Wung-Fu

Quando arriverà il momento di difendervi, non limitatevi ad utilizzare i semplici attacchi di base, dato che sono molto deboli e non infliggerete molti danni.

Prendetevi il tempo che vi serve per apprendere ed utilizzare le combo Wung-Fu: sfruttando le combinazioni giuste troverete il pulsante corretto da premere in basso a destra dello schermo e la mossa partirà in automatico.

Inoltre, utilizzandone tre di fila potrete utilizzare un’ulteriore mossa speciale potentissima, in grado di infliggere moltissimi danni e sconfiggere anche i nemici più tosti.

Attaccate dalla distanza

Non è necessario che utilizziate attacchi corpo a corpo: potrete svolgere tutta l’avventura anche sparando dalla distanza senza alcun problema.

Questa tattica sarà particolarmente utile contro boss particolarmente grandi e pericolosi: potrebbe volerci più tempo prima di abbatterli, ma vi aiuterà a subire meno danni possibile.

Esplorate il più possibile

Il mondo di Biomutant è ricco di elementi ed attività da scoprire: di conseguenza consigliamo ai giocatori di esplorare il più possibile tutto ciò che li circonda.

Non solo infatti sarete in grado di trovare minigiochi e bottini da recuperare, ma esplorando sarete in grado di ottenere cure per non arrivare mai deboli ad uno scontro.

Non saltate i combattimenti

Combattere è sicuramente il metodo più efficace per poter salire di livello e diventare più forti: cercate dunque di prendervi tutto il vostro tempo per sconfiggere ogni singolo nemico che incontrerete.

Anche se dovessero sembrare particolarmente forti, impegnatevi a trovare il modo di battere qualunque nemico sulla vostra strada, anche perché i miniboss spesso e volentieri custodiranno ricchi tesori.

Controllate i percorsi tracciati sulla mappa

Nel caso vi stiate perdendo o non abbiate molta idea di dove andare per proseguire l’avventura, cercate di tenere costantemente d’occhio i percorsi tracciati sulla vostra mappa.

L’esplorazione ricorda molto quella dei giochi realizzati da Bethesda, in quanto vi verrà semplicemente detto quanto dista il vostro obiettivo, ma arrivarci potrebbe essere problematico.

Ecco perché è un’ottima idea consultare la mappa per capire qual è il percorso ottimale: non provate ad aggirare gli ostacoli nuotando per mare o arrampicarvi su montagne, perché la stamina potrebbe punirvi severamente.

Non trascurate l’intelligenza

Cercate di non ignorare l’attributo dell’intelligenza, dato che servirà ad avere più mosse per affrontare i minigiochi, che sarà necessario superare per aprire le casseforti, riattivare le correnti e così via.

Qualunque sia classe che abbiate deciso di scegliere, è sempre una buona idea cercare di non trascurarla e di migliorarla ogni volta che ne avrete la possibilità.

Regolate il campo visivo a 95

Nella versione PC di Biomutant il campo visivo predefinito, purtroppo, non garantisce una giocabilità ottimale: vi consigliamo dunque di reimpostarlo subito ad un valore consigliato di 95.

Il FOV predefinito infatti è troppo vicino al vostro personaggio e non vi permetterà di vedere bene i dintorni: il massimo possibile è 110 ma distorcerà eccessivamente l’immagine, pertanto riteniamo il valore di 95 un ottimo compromesso per la vostra avventura.

L’acqua non è vostra alleata

Ricordatevi che, nonostante siate dei mutanti antropomorfi, alla fine siete comunque dei gatti: l’acqua non è un vostro alleato e vi suggeriamo di non fare troppo affidamento sul nuoto.

L’Energia Ki richiesta per poter nuotare da una zona all’altra è infatti considerevole: osservate attentamente dove vi trovate e cercate sempre dei percorsi alternativi.

Nel caso vogliate insistere, nonostante tutto, sul nuoto, potreste provare un piccolo trucco per facilitarvi la vita: iniziate a guadare utilizzando una cavalcatura per poi abbandonarla e saltare al momento giusto, così da risparmiare Energia Ki.

Non abbiate paura di cadere

In questo gioco non esistono i danni da caduta: di conseguenza non dovrete avere la minima paura di buttarvi anche dalle posizioni più elevate.

In qualunque situazione, atterrerete sempre su quattro zampe e sarete in grado di proseguire senza subire danni: dopotutto, siete comunque dei gatti.

Questo trucco è valido anche se possedete una cavalcatura: potrete vedere il cavallo cadere ma voi resterete comunque in groppa e sarete pronti a continuare a cavalcare in brevissimo tempo.