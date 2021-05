Trattandosi di un open world action RPG, da Biomutant i giocatori si aspettano tante ore di divertimento da spendere per esplorare il mondo di gioco.

Tuttavia, si sa, i giocatori non sono tutti uguali: se esiste dunque una fascia di giocatori che vorrà limitarsi a fare solo il minimo indispensabile, un’altra vorrà invece scoprire tutte le attività che Biomutant avrà da offrire.

In questa guida cercheremo dunque di rispondere ad una delle domande più comuni dei giocatori, svelandovi quanto dura Biomutant in base ai vostri stili di gioco.

Se invece avrete bisogno dei migliori suggerimenti per iniziare la vostra avventura in questo nuovo open world, non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Biomutant.

Quanto dura Biomutant?

La durata della vostra avventura in questo nuovissimo gioco dipenderà molto dal modo in cui avrete intenzione di affrontarla.

Biomutant metterà infatti a disposizione dei suoi giocatori moltissime attività secondarie, che però sono facoltative e possono essere saltate, lasciando dunque il focus sulla storia principale.

Se fate dunque parte della categoria di giocatori che preferiscono seguire un percorso prettamente lineare, la vostra campagna dovrebbe avere una durata indicativa di circa 12-15 ore.

Ad un certo punto della storia potremo infatti decidere di saltare la conquista delle tribù rimanenti, senza che questa decisione possa cambiare il resto della vostra avventura.

La mappa di gioco offrirà però tantissime attività da fare, e nella stessa storia di gioco ci saranno momenti in cui potrete decidere se cercare di procedere più velocemente verso la fine o, più semplicemente, godervi l’esperienza prendendovi il vostro tempo.

In tal caso, non possiamo darvi delle stime estremamente precise sulla durata complessiva della vostra esperienza, ma potrete aspettarvi tranquillamente oltre 65 ore totali di gioco.

In questo open world infatti non mancheranno mai le opportunità di esplorazione: i giocatori che adorano esplorare ogni singolo pixel dei propri titoli preferiti potranno dunque divertirsi a lungo.

Torna alla guida di Biomutant